Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu sayısı 6 ayda 16.2 milyona yükseldi

Ayşegül Acar / İstanbul, 10 Temmuz () - Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayısı, bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak, 16.2 milyona yükseldi.

Türkiye’nin en büyük ikinci, Avrupa’nın ise 13’üncü havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ilk 6 ayda çift haneli büyüme rakamına ulaştı.

Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde 14.4 milyon yolcunun geçiş yaptığı Sabiha Gökçen’den bu yılın aynı döneminde 16.2 milyon yolcu geçiş yaptı. Buna göre ilk 6 ayda yolcu artışı yüzde 12 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında dış hat yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 13 artışla 5.2 milyon olurken, iç hat yolcu sayısı da yüzde 12 artarak yaklaşık 11 milyona ulaştı.

Aynı dönemde havalimanından iniş ve kalkış yapan uçak sayısı ise yüzde 7.0 artarak 106 bin 631'e yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral şunları söyledi:

"Bizim için önem arz eden 3 büyük yatırım projesinden ilki olan iç hatlar genişleme projemizi Temmuz ayında hizmete sokmuş olacağız. Böylece terminal kapasitemiz 33 milyon yolcu/yıldan 41 milyona çıkacak."

