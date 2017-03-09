Sabiha Gökçen Havalimanı terminali 25 bin metre kare büyüyor

Tolga Özbek / İstanbul, 9 Mart () – Sabiha Gökçen Havalimanı, dört köprü ile mevcut terminalin kapasitesini yüzde 15 artırmak üzere ihaleye çıkıyor.

İhalesi gelecek ay yapılacak projede, inşaat alanı toplam 25 bin 554 metrekare olacak. Yolcu bekleme alanları, satış noktaları ve ticari alanların yer alacağı ek inşaat ile terminaldeki yolcu kapasitesini ise yıllık 6 milyon artırması öngörülüyor.

Paralel pis yapılıyor

Geçen yılı 29.5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bu yılki hedefi 32 milyon yolcu.

Tek pist ile operasyon yapan havalimanının paralel pisti 2019’da açılacak. İnşaat çalışmaları süren paralel pist için havalimanı etrafındaki yol yer altına girecek. Bu amaçla yapılan tünellerden ilki tamamlandı. 3,500 metre uzunluğunda yapılacak piste, iki katlı Airbus A380 uçakları inebilecek.

Paralel pistle birlikte uçak trafiğinin ikiye katlanmasıyla Sabiha Gökçen’e yeni bir terminal yapılması da gündemde. Bu terminalin havalimanı ilk açıldığında kullanılan ilk terminalin yerine inşa edilmesi öngörülüyor.