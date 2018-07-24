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Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

  ANIL UÇAN/İSTANBUL,()-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı dün 120 bin 626 yolcu rakamına ulaşarak günlük yolcu sayısında rekor kırdı. Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen...

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçti

 

ANIL UÇAN/İSTANBUL,()-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nı dün 120 bin 626 yolcu rakamına ulaşarak günlük yolcu sayısında rekor kırdı.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı günlük 120 bin yolcu rakamını geçerek tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün 120 bin 626 misafire hizmet verildi. Havalimanında 738 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

ZAMANINDA KALKIŞTA AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Sabiha Gökçen Havalimanı, Haziran 2017-Mayıs 2018 dönemi boyunca zamanında kalkış oranında Avrupa’nın dördüncü havalimanı olurken Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Havacılıkta gecikmeleri araştırıp analiz eden Official Airline Guide (OAG)’in yayımladığı Zamanında Kalkış Performans Raporu’nda Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 81,5 oranıyla dördüncü sırada yer aldı. Listede birinci sırada Rusya’da bulunan St Petersburg, ikinci sırada İspanya’da bulunan Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı, üçüncü sırada yine Rusya’da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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