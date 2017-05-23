Sabancı’da ‘Yeni Neslin Sabancı’sı dönemi

İstanbul, 23 Mayıs () – Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Sabancı Holding’te 3 yıla yayılacak bir süreçte yapılacak değişimlerle yeni bir yönetim anlayışının egemen olacağını açıkladı. Göçmen, yönetim modelinin değişeceği, finansal kaynakların yeniden değerlendirileceği, yeteneklerin öne çıkacağı beşeri sermayenin daha iyi kullanılacağı, firmaların elindeki müşteri ile Enerjisa’nın ev datalarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yürütüleceği yeni yönetim anlayışıyla Sabancı Holding’in Yeni Neslin Sabancı’sı olacağını söyledi.

30 Mart’ta yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu’nda holding CEO’luğuna getirilen Mehmet Göçmen, düzenlediği basın toplantısında holdingin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya kendini tanıtarak başlayan Göçmen, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduğunu, ardından ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirerek Amerika’da master yaptığını anlattı. 1983 yılında çalışma hayatına atıldığını dile getiren Göçmen, 2003 yılında Akçansa’da çalışmaya başlayarak Sabancı Holding bünyesine girdiğini belirtti.

30 Mart’taki genel kurulla kariyerinde yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Göçmen, görevinin ülkeye ve holdinge karşı sorumluluklar yüklediğinin bilincinde olduğunu söyledi. İş hayatına atıldığı günlerden sonra çok fazla değişim olduğunu artık bilginin çok hızlı ulaşılabilen bir meta olduğunu kaydeden Göçmen, yeni neslin bilgiye çok çabuk ulaşabildiğini belirterek “Gençlerin hayata bakışı bizden çok farklı. Sürekli sorgulayan, geri bildirimler almayı seven, almadığı zaman ‘benimle ilgilenmiyorlar’ diyen bir insan profili var artık” dedi.

Kendilerinin de bu anlayışa yönelik olarak 3 yıl içinde ‘Yeni Neslin Sabancı’sını hayata geçireceklerini dile getiren Göçmen, ekibiyle birlikte bunu hayata geçirme iddiasıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin istihdam olduğunu, 29.7 olan genç yaş ortalamasının her yıl 1 milyon kişinin istihdamının sağlanmasını zorunlu kıldığına dikkat çeken Göçmen, bunun için büyüme rakamının yüzde 6.5 olması gerektiğini savundu. Göçmen, Sabancı Holding olarak bütün yatırımlarının ülke sınırları içinde olduğunu dile getirerek şöyle dedi:

“2017 yılı için hedeflediğimiz yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. 4.5 milyar lira olan yatırım hedefimizi yükselttik. Yatırımlarımız enerji, sanayi, hizmet ve çimento ile ilgili olacak. Bunun üzerine 500 ile 700 milyon liralık ilave yatırımla hedefimiz arttı. Yatırım rakamımız 5 milyar lirayı geçecek gibi. Ciroda iki haneli büyümeyi hedefliyoruz. Karın da yüzde 15 civarında olacağını bekliyoruz.”

“Yeni Neslin Sabancı’sı”

Mehmet Göçmen, yeni yönetim modelini anlatırken “big data” diye nitelendirdiği holdinge bağlı şirketlerin müşterileriyle ilgili bilgilerin ellerinde olduğunu bunun toplamının 29 milyona ulaştığını, buna ek olarak Enerjisa’nın da 9 milyon evle ilgili bilgiye sahip olduğunu hatırlattı. Göçmen, başka bir özel kurumda olmayan bu önemli bilgiyi nerede ve nasıl değerlendireceklerini araştırdıklarını dile getirdi.

Göçmen ikinci olarak holding içinde “yetenek yönetimi” birimi kuracaklarını ve beşeri sermaye yönetimine önem vereceklerini söyledi. Bu birimin holdingin en üst noktasından yetenekleri takip edeceğini vurgulayan Göçmen, “sınırlı yeteneklerin arz talep dengesini daraltacağı açıktır. Biz yetenekli çalışanlarımızdan, gençlerimizden yararlanacağız” dedi.

Göçmen, yönetim ve yönetişim olarak organize olunacağını ve merkezden şirketlerin yönetileceği bir yapıdan merkezde şirketlerin bir arada çalışacağı platforma dönüşeceğini belirtti. Göçmen, “Yeni Sabancı, yönetim modeli, beşeri sermaye, big data ve finansal kaynaklara ulaşma ve kullanma konusunda etkin olacak.” dedi.

Göçmen, otomobil üretimiyle ilgili bir soruya, elektrikli otobüs üzerinde yaptıkları çalışmaları anlatarak yanıt verdi.