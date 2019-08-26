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Sabancı Vakfı’nın 2019 – 2020 burs tutarı aylık 700 lira
Her yıl 1,500’e yakın öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 2019-2020 yılı burs tutarlarını aylık 700 lira olarak belirledi. Sabancı Vakfı'ndün yapılan açıklamaya göre, üniversiteye girişten mezuniyete kadar...
EKONOMİ 26.08.2019, 10:04
Her yıl 1,500’e yakın öğrenciye karşılıksız burs desteği sağlayan Sabancı Vakfı, 2019-2020 yılı burs tutarlarını aylık 700 lira olarak belirledi.
Sabancı Vakfı'ndün yapılan açıklamaya göre, üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor.
Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor ancak mezun bursiyerler istekleri doğrultusunda gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.
Sabancı Vakfı’nın;
Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.
Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan, ortaöğrenimini de bu illerden birinde tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye veriliyor.
Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.
Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi.
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuru tarihleri için üniversiteleri tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
Sabancı Vakfı'ndün yapılan açıklamaya göre, üniversiteye girişten mezuniyete kadar devam eden Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay süreli nakit ödemeyi kapsıyor.
Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor ancak mezun bursiyerler istekleri doğrultusunda gönül borçlarını ödemek için burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.
Sabancı Vakfı’nın;
Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.
Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan, ortaöğrenimini de bu illerden birinde tamamlayan, YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye veriliyor.
Engelli Öğrenciler Bursu: YKS’de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli beşer öğrenciye veriliyor.
Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik Üniversitesi.
Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burs başvuru tarihleri için üniversiteleri tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
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