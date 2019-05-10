Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

İstanbul, 10 Mayıs () - Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 14 milyar 951 milyon lira oldu.

Sabancı Holding’in açıkladığı ilk çeyrek kurumsal kazanç verilerine göre, holdingin konsolide ana ortaklık net karı 1 milyar 57 milyon lira oldu ve 2018 yılındaki halka arz kaynaklı tek seferlik gelir hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2019 yılının ilk üç ayı itibari ile 405 milyar 288 milyon liraya ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 29 milyar 387 milyon lira oldu.

Zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyleri ve güçlü kurumsal yönetim anlayışları sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini söyleyen Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, "Varolduğumuz sektörlerdeki konumumuz ve ihracata yönelmemiz de bu dönemi hedeflerimizle uyumlu şekilde tamamlamamıza katkı sağladı" dedi ve ekledi:

"Ancak, Sabancı Topluluğu olarak önceliğimiz, bizi bu olumlu sonuçlara taşıyan kurumsal yönetim yetkinliğimiz, nakit yönetimini odağımızda tutmamız ve uçtan uca, satın almadan ödemeye, siparişten tahsilata kadar tüm tedarik zinciri süreçlerimizde etkin risk yönetimini esas almamızdır.

"Bu dönemi borçlarımızı azaltarak, nakit yaratmayı sürdürerek ve kur riski pozisyonu almadan yönettik. Riskin erken tespitini de sağlayan kurumsal yönetim yetkinliğimiz ve gücümüz ile tedbirlerimizi zamanında almamız finansal performansımıza da yansıdı. Bu da bize sürdürülebilir büyümeyi ve istikrarlı başarıyı getirdi. Önümüzdeki dönemde de süreçlerimizi aynı titizlikle yönetip, ülkemize olan güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

2019’un ilk çeyreğinde enerji, sigorta ve sanayinin bazı kollarının olumlu sonuçlara katkı sağladığını belirten Mehmet Göçmen şunları söyledi:

"Enerji üretiminde portföyümüzün dengeli olmasının avantajını yaşadık. Yarattığımız güçlü portföy, olumsuz dış etkenleri bertaraf ederek paydaşlarımıza değer yaratmamızı sağladı.

"Çimento işimizde ise, Çimsa’daki Bunol satınalım kararı ile beyaz çimentoda, Türkiye’deki liderlik konumumuzu global arenaya taşımak için önemli bir adım attık.

"Ayrıca, daralan yurtiçi talebi dengelemek için ihracat pazarlarını odağımıza aldık. Kordsa, yeni dönemde teknolojik dönüşümümüzün en önemli kaldıraçlarından biri haline geldi.

"Kordsa’da kompozit alanındaki yeni satın almalarımız bizi dünya devlerinin tedarikçisi konumuna getirdi. Sigortada ise, güçlü markalarımız ve doğru fon yönetimimiz sayesinde pozitif sonuçlar elde ettik.

"Önümüzdeki dönemde de, paydaşlarımıza değer yaratma önceliğimizle ihracat miktarımızı arttırırken; iç pazarda da portföyümüzün gücünü kullanarak büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.

"Yeni Neslin Sabancı’sı vizyonumuzla şekillendirdiğimiz teknolojik ve kültürel dönüşüm yolculuğumuzu da stratejik ve uzun vadeli bakış açımızla sürdüreceğiz. Attığımız tüm adımları da sadece Topluluğumuz için değil, ülkemiz için değer yaratma sorumluluğumuzla hayata geçireceğiz." (Fotoğraflı)

