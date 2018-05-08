Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 24 arttı

İstanbul, 8 Mayıs () – Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon lira oldu. Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı ise, 2018 yılının ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 1 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding ilk üç aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 milyar 569 milyon liraya çıkardı. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2018 yılının ilk üç ayı itibari ile 363 milyar 726 milyon liraya ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise 27 milyar 49 milyon lira oldu.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunların altını çizdi:

“Sabancı Topluluğu olarak, esnek ve çevik yönetim anlayışımız ve mevcut koşullara adaptasyon yeteneğimizle, ilk üç ayı olumlu sonuçlarla tamamladık.

“Şubat ayında 1.5 milyar lira büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel sektör halka arzını Enerjisa’da gerçekleştirirken; sanayi ve çimento şirketlerimizde de hedeflerimizi yakaladık.

“Önümüzdeki dönemde de, Yeni Neslin Sabancı’sı olarak tanımladığımız dönüşüm sürecimizde teknolojiyi odağımıza alarak ilerlemeye devam edeceğiz.

“Bu yıl yetmişinci kuruluş yıldönümünü kutlayan Akbank’ın aktifleri, 2018’in ilk üç ayında 348 milyar lira seviyesine ulaştı. Geçen yılın sonuna kıyasla mevduatını da yüzde 4.8 artırarak 211 milyar liranın üzerine çıkaran Akbank, bu dönemde 2 milyar 176 milyon lira brüt karından 482 milyon lira vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 694 milyon lira net konsolide kar elde etti.

“Bununla birlikte 225 milyar lirası nakdi kredi olmak üzere Türkiye ekonomisine toplam 278 milyar lira kredi desteği sağladı. Bu yıl Akbank’ın kullandırdığı kredilerle reel sektöre sağladığı destek, yüzde 5.6 artışla 175 milyar lira seviyesine ulaştı.

“Enerjisa Enerji konsolide faaliyet karını geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 67 artırdı. İlk çeyrek sonu itibarıyla net karı 243 milyon lira olarak gerçekleşirken; 2016-2020 yılları arasındaki orta vadeli büyüme hedefimiz de gerçekleşmiş oldu.

“Sanayide tesislerimizi devreye aldık. Dış piyasa özellikle Türkiye’nin en büyük müşterisi olan Avrupa pazarı iyileşiyor. Dünya ekonomisi geçtiğimiz dönemin en iyi seviyesinde sevrediyor. Biz de bu olumlu ortamdan artan pay almaya çalışıyoruz”