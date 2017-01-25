Sabanci Holding Sanayi Grubu’ndan 2017’de 1.5 milyar TL’lik yatırım

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () - Sabancı Holding Sanayi Grubu 2017’de 1.5 milyar liralık yatirim yapacak ve ihracata odaklanacak.

Düzenlenen basın toplantısında, Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu Sanayi Grubu’nun 2016 faaliyetlerini ve 2017 hedeflerini aktardı.

Sabancı Holding Sanayi Grubu 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Brisa, Kordsa, Akçansa, Temsa, Temsa İş Makinaları, Temsa Motorlu Araçlar, Çimsa ve Yünsa olmak üzere 8 sanayi şirketinde 18.000 çalışanı ile 8.3 milyar lira ciro ve 780 milyon lira net kâr sağladı. Sanayi Grubu 8 şirketi ile 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaparken, 12 ülkede yer alan iştirakleri ile faaliyet gösteriyor.

Hacıkamiloğlu, 2017 yılında da yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini belirterek, ”2017 yılında 1.5 milyar TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflerken, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Sabancı Sanayi Grubu'nun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Hacıkamiloğlu, “5 ülkede 3 bin 500 çalışanı ile üretim ve 42 ülkeye 162 milyon dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut" dedi ve ekledi:

"Kordsa, yürüttüğü AR-GE çalışmaları ve değer yaratan buluşları ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından En İyi Ar-Ge Merkezi Ödülü'ne defalarca layık görüldü. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi'nin aynı çatı altında buluştuğu Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ise üniversite-sanayi iş birliği için Türkiye'de öncü bir örnek teşkil ediyor. Merkez kapsamında 80 doktora öğrencisi ve 10 profesör Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. 2016 senesinde hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat şampiyonu olan Kordsa, 29.5 milyon dolarlık Türkiye ve Endonezya'da yeni polyester iplik yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak.”

Brisa’nın, Avrupa lastik pazarının üzerinde büyüme sergilediğini belirten Hacıkamiloğlu, “Brisa 63 ülkede 5000 satış noktasına sahip bir diğer küresel markamız. 2 bin 600 çalışanı ile 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle Lassa markamızla uluslararası rekabet gücünü de artıran Brisa bugün Türkiye’de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı” dedi.

Sanayi Grubu’nun, Temsa Otobüs tarafından imal edilen akıllı otobüs Avenue I BUS ile Londra’da düzenlenen “Intelligent Mobility” organizasyonunda “2016 New Product Innovation” ödülünü aldığını ifade eden Hacıkamiloğlu, “Temsa Otobüs, 3 bin 800 çalışanı ile 66 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 74 patente sahip Temsa Otobüs olarak 2016 yılında birçok yeni ürün lansmanını yaptık. Bunlardan bizi en çok heyecanlandıran ise Aselsan işbirliği ile ürettiğimiz Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsü oldu. 8 dakikada şarj olma özelliğiyle de segmentinde bir ilk” dedi.

Temsa İş Makinaları’nın dizel forklift pazarında liderliğe sahip olduğunu ifade eden Hacıkamiloğlu, “Temsa İş Makinaları 850 kişilik istihdamı ile iş makinaları kiralama filosunda yüzde 44 büyüme gerçekleştirdi. Temsa Motorlu Araçlar ise 1050 kişilik ekibiyle Mitsubishi L200 markasıyla Türkiye’deki en geniş pick-up araç parkına sahip. 25 yıldır Adana’da üretimini yaptığımız Fuso Canter markasında da yüzde 30 pazar payına sahibiz” dedi.

Yünsa’nın, Avrupa’nın en büyük kumaş üreticisi olduğunu ve İtalya’da bir tasarım ofisine sahip olduğunu belirten Hacıkamiloğlu, firmanın 1,300 çalışanı ile 50 ülkeye 60 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye önemli bir çimento üreticisi konumunda olduğunu belirten Hacıkamiloğlu, çimento şirketleri Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliklerini 2016 yılında da sürdürdüklerini söyledi. Devam eden Hacıkamiloğlu, “Beyaz çimento ve özel ürünlerde dünyada lider markalardan biri olan Çimsa 65 ülkeye 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017 yılında açılışını yapacağımız ve 165 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz Afyon Çimento fabrikasının yanı sıra 55 milyon dolarlık yatırımla Çimsa Eskişehir fabrikamızda hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde fırında modifikasyon yapacağız. Bu yatırımlar ve 7 terminali ile müşterilere ihtiyacı olan ürünleri kısa sürede iletebileceği lojistik dağıtım kanalları Çimsa için önemli atılım olacaktır" dedi.

Akçansa'nın ise ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Hacıkamiloğlu, "Akçansa, 60 milyon dolarlık yıllık ihracatının yarısından fazlasını Çanakkale limanının sağladığı lojistik avantaj ile ABD’ye gerçekleştirmiş ve ABD’nin en önemli tedarikçisi konumuna gelmiştir. Dünyanın en yüksek betonarme asma köprüsü ünvanına sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bakım gerekmeksizin 100 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip özel bir ürün geliştiren ve kullanan Akçansa; 100+Beton adı verilen ve çevresel etkilere karşı yüksek dayanıklılığa sahip bu özel ürün ile Amerikan Beton Enstitüsü tarafından Betonda Mükemmellik ödülünün sahibi oldu” diye ekledi.

Bu gurur verici başarılarda rol alan çalışanlar nezdinde tüm Sanayi Grubu’nu yürekten kutlayan Hacıkamiloğlu, Türkiye'nin Sabancı'sı olarak; tüm çalışanlarıyla birlikte, Türkiye’nin geleceği için üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

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