Sabancı Holding'in 9 aylık konsolide satışları yüzde 17 yükseldi

Sabancı Holding'in, yılın ilk 9 ayındaki konsolide satışları yüzde 17 artışla 45 milyar liraya yükseldi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Açıkladığımız dokuz aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor” dedi ve ekledi:

"İlk dokuz aylık dönemde enerji, Topluluğumuza önemli bir ivme kazandırdı. Enerji iş kolumuzdaki güçlü finansal yapımız ve doğru yönetim yaklaşımımız sonuçlarımıza olumlu katkıda bulundu. Türkiye’de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe şirketlerimizin pozitif görünümünün devam ettiğini söyleyebiliriz. Aksigorta ve Avivasa’nın sunduğu ürün çeşitliliği sayesinde, farklı segmentlerdeki farklı müşterilere erişebilmesiyle sigorta iş kolumuzun artan karlılığının ve finansal tablodaki güçlü konumunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini öngörüyoruz."

Sabancı Topluluğu bünyesinde atılan tüm adımların Türkiye’nin geleceğine inançla hayata geçirildiğine değinen Alper, “Yeni Neslin Sabancı’sı olarak, dijital dönüşüm konusundaki adımlarımızı da aynı hızda sürdürüyoruz. Bunun yakın zamandaki en somut örneği SabancıDx Dijital Kampüsümüz oldu. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmek ve değer katmak amacıyla kapılarını açtığımız SabancıDx Dijital Kampüs ile de teknolojiye ve inovasyona odaklanmayı sürdüreceğiz. Yüksek teknoloji alanındaki büyüme hedefimizi kompozit alanında yaptığımız dördüncü satınalımla da gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Açıkladığımız dokuz aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor” dedi. İstanbul

