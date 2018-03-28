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Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına Dr. Tamer Saka atandı

İstanbul, 28 Mart () - Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına Dr. Tamer Saka atandı. Saka, 2 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayacak. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen...

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına Dr. Tamer Saka atandı

İstanbul, 28 Mart () - Bünyesinde Akçansa, Çimsa ve Yünsa şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına Dr. Tamer Saka atandı. Saka, 2 Nisan itibarıyla yeni görevine başlayacak.
Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Topluluğumuzda çeşitli üst düzey görevlerde bulunan, mevcut Çimento Grup Başkanımız Mehmet Hacıkamiloğlu görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar yürüttüğü başarılı çalışmalar için Topluluğumuz adına teşekkür ediyoruz. Çimento Grup Başkanlığı görevini 2 Nisan tarihi itibarıyla, Dr. Tamer Saka üstlenecektir. Dr. Tamer Saka’nın, değerli tecrübeleriyle Topluluğumuza katkı sağlamak üzere tekrar aramıza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.
Tamer Saka; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst & Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer Saka, 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katıldı. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibariyle Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer Saka, Mayıs 2012 itibari ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Tamer Saka, 2014 yılından beri de Kibar Holding CEO’luğu görevini yürütmekteydi. (Fotoğraflı)

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