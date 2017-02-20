İstanbul, 20 Şubat () - Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un, kendi isteği ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurtul'dan boşalan göreve Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verildi. Kurtul, Haziran 2010'da Sabancı Holding CEO'su olarak atanmıştı.
Sabancı Holding CEO'su görevinden istifa etti
İstanbul, 20 Şubat () - Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un, kendi isteği ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurtul'dan boşalan göreve Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verildi. Kurtul, Haziran...
20 Şubat 2017 Pazartesi 17:17
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