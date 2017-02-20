Sabancı Holding CEO'su görevinden istifa etti

İstanbul, 20 Şubat () - Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un, kendi isteği ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurtul'dan boşalan göreve Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verildi. Kurtul, Haziran 2010'da Sabancı Holding CEO'su olarak atanmıştı.