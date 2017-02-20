Sabancı Holding CEO'su görevinden istifa etti (2)

(Ayrıntılar eklendi)

İstanbul, 20 Şubat () - Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un, kendi isteği ile görevinden istifa ettiği açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Kurtul'dan boşalan göreve Mehmet Göçmen'in atanmasına karar verildi. Kurtul, Haziran 2010'da Sabancı Holding CEO'su olarak atanmıştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında; Zafer Kurtul'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet Gçmen'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir."

Açıklamaya göre, Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı.

Çelik Halat ve Tel Sanayi'de 1983-1995 yılları arasında ve Lafarge'da 1996-2003 yılları arasında çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya Genel Müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 01 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu.