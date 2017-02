Sabancı Holding: 2017 pozitif bir yıl olacak

İstanbul, 24 Şubat () – Sabancı Holding’in 30 Mart’ta görevi bırakacak CEO’su Zafer Kurtul, küresel ve ülke açısından çok zor bir yıl geçirildiğini ancak 2017 yılının Türkiye açısından daha iyi olacağı beklentisinde olduklarını dile getirdi.

Kurtul, son beş yılda 17.3 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve 2017’de 4.5 milyar liralık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Sabancı Holding’in 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı beklentilerini içeren basın toplantısı holding binasında yapıldı. Toplantının başlangıcında salona giren Güler Sabancı, 30 Mart’ta CEO değişikliği olacağını, “Holding’te bir bayrak devri yaşanacak. Sayın Zafer Kurtul, görevi sayın Mehmet Göçmen’e devredecek” sözleriyle hatırlattı.

Kurtul'a teşekkür, Göçmen'e başarılar

20 yıllık bir süreyle Sabancı grubunda çalışan Kurtul’a teşekkür eden Güler Sabancı, Mehmet Göçmen’e de başarılar diledi ve ekledi:

“Mehmet Göçmen’in liderliğinde yeni etaplar koşacağız. Mehmet Göçmen 14 yıldır grubumuzda. Akçansa Genel Müdürlüğü ile başlayan yolculuğu, Çimento Grup Başkanlığı, İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı ve son üç yıldır da Enerji Grubu Başkanlığı ile devam etti. Enerji sektöründe Sabancı Topluluğu olarak son on yılda bir lider yarattık. Enerjisa sektörünün lideridir. Mehmet Göçmen’in son üç yılda Enerjisa’nın büyümesinde, Enerjisa’nın konumlanmasında ve Enerjisa’nın geleceğe başarıyla hazırlanmasında çok önemli katkıları olmuştur.”

"En büyük güç insan kaynakları"

Grubun 90 yıldır Türkiye ekonomisine güç verdiğini, bunu yaparken en büyük gücünün insan kaynakları olduğunu anlatan Sabancı, “Kurumsal kültürümüz bu gruba 90 yıldan fazladır değer yaratarak bugünlere ulaşmasını sağladı. Sabancı Topluluğu olarak 90 yılı aşkın süredir Türkiye ekonomisinde ve sosyal gelişmesinde önemli bir oyuncu olarak var gücümüzle çalışıyor ve değer yaratıyoruz” dedi. Daha sonra söz alan Zafer Kurtul, dünyada 2016 yılında yaşananları özetledi. Amerika’da seçimler yapıldığını ve başkanın değiştiğini, Avrupa’da da İngiltere’nin birlikten çıkma kararı aldığını anlatan Kurtul, küresel büyümenin yüzde 3 olduğunu söyledi. Gelişen ülkelerin performansının düşük kaldığını dile getiren Kurtul, Türkiye için de yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme olduğunu ancak sonraki dönemde büyümede negatif görünüme düşüldüğünü söyledi. "Yatırıma devam"

Kurtul, “3. Çeyrekteki daralma öncesi yüzde 4.5 olan büyüme, 3. Çeyrekte eksi 1.8 büyüme rakamıyla yılı ancak yüzde 2.6 büyüme rakamına ulaşıldı” dedi. Sabancı grubu açısından da 2016 yılının tüm sektörlerde başarılı geçtiğini söyleyen Kurtul, “2016’da konsolide net karımızı yüzde 19 artırarak 2 milyar 700 milyon lira oldu. Kombine net satışlarımız ise yüzde 12 artışla 53.6 milyar liraya ulaştı. Kombine EBİTDA ise yüzde 25 artışla 11.2 milyar lira olarak gerçekleşti.” dedi. Yatırıma devam edeceklerini dile getiren Kurtul “son beş yılda 17.3 milyar liralık yatırın yaptık. 2016 global anlamda zor bir yıl oldu ama buna rağmen Sabancı Holding olarak son beş yılın en büyük yatırımını da bu sene 4.1 milyar lira olarak yaptık.” diye konuştu.

Sabancı Holding’in 2017 yılı planlarına da değinen Kurtul şunları söyledi:

“2017 senesinde de hedefimiz çok büyük. Sabancı Holding olarak bu sene de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve daha güçlü bir Türkiye için 4.5 milyar lira yatırım yapmayı, çift haneli büyümeyi hedefliyoruz.”

Enerji Sa Türkiye’nin en büyüğü

Kurtul, enerji alanındaki faaliyetlere ilişkin olarak şunları söyledi:

“Elektrik dağıtımında yeni tarife döneminin ilk yılı olması bakımından önem taşıyan 2016 yılında, dağıtım bölgelerimizdeki 14 ilde önemli şebeke yatırımlarımız, verimlilik iyileştirmeleri ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerimizle başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı sürdürdük. Enerjisa 2017 yılında dağıtım ve üretimde 1.5 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirecek. Türkiye’de her 4 kişiden 1’inin elektriğini Enerjisa sağlıyor, bu Enerjisa’nın geldiği büyüklüğün de bir göstergesidir. 2016 yılı enerjide önemli üretim yatırımlarımızı başarıyla tamamladığımız bir yıl oldu. 2016 yılında yaklaşık 1140 MW kurulu gücü işletmeye aldık. Çağdaş teknolojiyi içeren 3600 MW kurulu güce ulaşarak Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi olan Enerjisa’nın işletmedeki kurulu gücü içerisinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kapasite yüzde 55 paya sahip.” Mükemmellik ödülü Sırasıyla Sabancı Holding şirketlerine ilişkin bilgiler veren Kurtul, özetle şöyle dedi:

“Çimento şirketlerimiz başarılı bir yılı geride bıraktılar. Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi olan Akçansa şirketimizin satış geliri ise 1 milyar 461 milyon lira olurken, brüt karı 413.9 milyon lira, dönem karı ise 287 milyon lira olarak gerçekleşti. 100+ Beton ürünümüzle tedarikçi olduk. Bu ürünle ABD’de ‘Mükemmellik Ödülü’nü kazanırken, Boğaz’ın zorlu şartlarında yürüttüğümüz başarılı operasyonla dünyadaki örnek uygulamalar arasına adımızı yazdırdık.

"Dünyanın lider beyaz çimento üreticilerinden biri olan Çimsa şirketimiz ise, 2016 yılını 1 milyar 170 milyon liralık net satış geliri ve 249 milyon lira net karla kapattı.

Temsa Otobüs, altı yeni ürün lansmanına ek olarak, yurt dışı satış adedinde yüzde 52’lik bir artış yakaladı. Türkiye’de son üç yıldır pazar liderliğini kaptırmayan Temsa Otobüs şirketimiz Aselsan ile birlikte ürettiği Avenue EV markasılı Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsüyle segmentinde fark yarattı. "Üç lastikten biri Brisa markalı"

"Bugün Türkiye’de satılan her üç lastikten biri Brisa markalı. Lassa ve Bridgestone markalarıyla segmentinde oldukça önemli bir konumda. Bugün 60’tan fazla ülkede Lassa tabelalı 580’den fazla satış noktası mevcut.

Kordsa şirketimiz ise 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 53 artışla 178.1 milyon lira net kar elde etti.

"CarrefourSA ile 2017 yılı, dengeli büyüme ve karlılığa odaklandığımız bir yıl olacak. 2016 yılında satışlarını yüzde 14 arttırdı. Türkiye’nin 58 ilinde 656 marketimizle hizmet veren CarrefourSA şirketimiz günde 500 bin müşteriyi ağırlıyor.

"Elektronik perakende sektöründeki öncü markamız TeknoSA ile 70 ilde ve 210 mağazamızla Türkiye’nin en yaygın teknoloji market zinciriyiz.

"AvivaSA şirketimiz fon büyüklüğünde ulaştığı 11,8 milyar TL ve yüzde 19,4 pazar payıyla 2015’deki sektör liderliğini, 2016 yılında da sürdürdü.

2016’da 1.9 milyar lira prim üreten Aksigorta şirketimiz ise prim üretimini geçen yıla göre yüzde 17 artırdı.” Akbank'ın aktifleri yüzde 17 büyüdü

Konuşmasında Akbank’a da değinen Kurtul, Akbank olarak 2016’da Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Bankası ünvanını da elde ettiklerini belirtti. Kurtul, şöyle dedi: “Akbank, 2016 yılında aktiflerini yüzde 17 büyüterek 294 milyar liranın üzerine çıkardı. Banka konsolide net karımız ise 4 milyar 854 milyon lira oldu.” Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatlar Sabancı Vakfı’nın çalışmalarına da değinen Kurtul: “Sabancı Topluluğu ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına hizmet eden önder kuruluşlarından biri" dedi ve ekledi: "Ticari alanda eriştiğimiz gücü, sosyal ve kültürel alanlarda Sabancı Vakfı ve Topluluk şirketlerinde sürdürdüğümüz sosyal sorumluluk çalışmalarımızla daha geniş ölçekte paylaşmaktayız. Sabancı Vakfı’nın 43 yıldır yürüttüğü çalışmalarının etkilerini bugün Türkiye’nin dört bir yanında görüyor olmak bizi mutlu ediyor. Vakfımız kuruluşundan bu yana, Türkiye geneline dağılmış 78 yerleşim merkezinde 120'den fazla kalıcı eser yarattı. 44 binden fazla gence burs verdi. Kadınlar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılmasını ve topluma aktif katılımlarını desteklemek amaçlı projelere hibe programları ile destek oldu. Biz; Türkiye’nin Sabancı’sı olmanın verdiği sorumlulukla ülkemize hizmet etmeye var gücümüzle devam ediyoruz.” (Fotoğraflı)