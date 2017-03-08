Sabancı CEO Göçmen: Sabancı Holding'de yeni etap başlıyor

İstanbul, 8 Mart () - Sabancı Holding, Grup Başkanlığı organizasyonlarında yeni atamalar gerçekleştirdi. Görevine 30 Mart itibarıyla başlayacak Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabancı Holding olarak, başladığımız yeni etapta bir dönüşüm yaşıyoruz" dedi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak yeni atamalar ile "yeni etapta";

- Perakende Grup Başkanlığı’nı halen Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Ata Köseoğlu üstlenecek.

- Sanayi Grup Başkanlığı görevini halen Kordsa CEO’su olarak görev yapmakta olan Cenk Alper yürütecek.

- Sanayi Grup Başkanlığı altında Brisa, Kordsa, Temsa Otobüs, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar şirketleri yer alacak.

- Çimento Grup Başkanlığını ise, Yünsa’nın yönetim sorumluluğu ile birlikte Mehmet Hacıkamiloğlu üstlenecek. "Topluluğumuzu geleceğe daha sağlıklı taşıyacağımıza inanıyoruz"

Holding olarak "yeni etapta dönüşüm" yaşadıklarının altını çizen Göçmen, "Sürekli gelişim anlayışını odağına alan, sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla Topluluğumuzu geleceğe daha sağlıklı taşıyacağımıza inanıyoruz. Yeni organizasyonel yapımız da, tüm sistem ve süreçlerimizi daha verimli hale getirmek hedefiyle oluşturuldu. Bu yapılanmayı da kendi organizasyonumuzdan güç alarak, içerden terfi ve görevlendirmelerle hayata geçirdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum"dedi.

Sabancı Holding açıklamasında, yeni atamalarla, yeni görevlere getirilen yöneticilerin özgeçmişlerine ilişkin şu bilgiler verildi: Ata Köseoğlu - Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD Lehigh Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamladı.

- Bankacılık hayatına 1987’de başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank’ta Genel Müdür Yardımcısı, daha sonraki yıllarda ABD’de Bear Stearns, Fransa’da Société Générale, İngiltere’de Credit Suisse First Boston Bankası’nda Managing Director olarak görev yaptı.

- 2006-2011 yıllarında BNP Paribas/TEB Grubunda çalışan ve TEB Yatırım’da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yaptı.

- Ata Köseoğlu, son 6 yıldır Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığını yürütmekte olup aynı zamanda Çimsa Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerjisa ve Carrefoursa’da Yönetim Kurulu Üyesi. Mehmet Hacıkamiloğlu - 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu, 2001 yılında Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı.

- 1992-1993 yılları arasında Üstay İnşaat şirketinde Saha Mühendisi olarak görev yaptı ve Sabancı'ya 1993 yılında katıldı ve Betonsa’da sırasıyla Hazır Beton Tesis Şefi ve Yatırım ve Planlama Şefi olarak çalıştı.

- 1997-1999 yılları arasında Akçansa’da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Agregasa’da Şirket Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2001-2003 yılları arasında Akçansa’da Finans Koordinatörü olarak çalıştı.

- 2003 yılında Çimsa’ya Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

- 1 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine ve 1 Eylül 2014 tarihinde Akçansa Genel Müdürlüğü görevine atandı.

- Mehmet Hacıkamiloğlu, 17 Şubat 2016 tarihinden bugüne Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteydi. Cenk Alper - ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini aldı ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamladı.

- 1996 yılında Beksa’da Proses Mühendisi olarak kariyerine başlayan Cenk Alper, 2002 – 2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yaptı ve 2007 yılında Kordsa’ya katıldı.

- Cenk Alper, Kordsa Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş olup, 17 Haziran 2013 tarihinden bugüne Kordsa CEO’luğu görevine sürdürüyor. (Fotoğraflı)