Sabancı CEO Alper: İnovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper “SabancıDx Dijital Kampüsümüzde de farklı alanlardan beslenen, işbirliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kuruyoruz” dedi.

Sabancı Holding'in yeni nesil dijital ve analitik şirketi SabancıDx, ileri teknoloji çözümlerine odaklanarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kurulan yeni merkezini açtı.

SabancıDx Dijital Kampüs'te büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojilere odaklanılacak.

Açılış konuşmasında, “Yeni Neslin Sabancı'sı felsefesiyle iş yapış şekillerimizi her alanda yeniden tanımlıyoruz" diyen Alper, "Mevcut işlerimizi daha da geliştirerek yapmaya devam edeceğiz ama bunun yanında da yeniyi kuracağız. İstanbul'un göbeğindeki en değerli arazimizi, SabancıDx Dijital Kampüs'e dönüştürdük" diye ekledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu da bizim teknolojiye ve dijitalleşmeye verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir. Bu bağlamda, dijital dönüşümün itici gücü olma görevini de SabancıDx'e verdik. Her bir sektör kendi dinamiğine göre dijitalleşiyor. Fakat dijital ve analitik çözümlerle iş süreçlerimizi güçlendirmek, yeni iş alanları yaratmak sürdürülebilir başarımız için hayati bir şart. Veri tüm şirketlerin can damarı. Veriye dayalı kararlar rakipleri yakalayabilme ya da rakiplerin gerisinde kalmayı belirleyen temel faktör. Veri odağıyla geliştirilen dijital ürün ve hizmetlere tüm sektörlerin ihtiyacı var. SabancıDx de tam bu noktada tüm Topluluğumuzu birleştiren bir yerde konumlanıyor. SabancıDx, şirketlerimizin dijital çarpanı olacak ve dijital enerjilerini açığa çıkaracak. Bu çatı altında geliştirilen ürünlerin Sabancı Topluluğu'na sayısız fırsat getireceğine inanıyoruz. Ayrıca, Sabancı Topluluğu'nun ötesinde Türkiye'nin kalkınma sürecine katkı sağlayacak adımlar da atacağız. Dönüşüm ancak insanla mümkün. Dolayısıyla bizim de sürecimizin en önemli unsurlarından biri de kültürel transformasyon. Sabancı'nın değerlerinde yer alan cesaret, tutku, samimiyet, sürekli gelişim ve katılımı odağımıza alarak iş yapma kültürümüzü de yeni dünyayla daha uyumlu hale getiriyoruz. Ekosistemimizin gücünden daha fazla yararlanmayı önceliklendiriyoruz. İyileştirme ya da teknoloji entegrasyonunun ötesinde yeni yaklaşımların belirleyici olacağı, iş yapış şekillerinin çok daha esnek ve aynı zamanda çevik olacağı bir geleceğe bakıyoruz."

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da, “Bize tahsis edilen İstanbul'un en kıymetli yerlerinden biri olan bu geniş arazide, Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni kurma vizyonuyla SabancıDx Dijital Kampüs'ü hayata geçirdik" dedi ve ekledi:

"Burası, çevik düşünce yapısı ve garaj kültürüyle donattığımız örnek nitelikte bir merkez. Rekabet gücümüzü yeni nesil iş modellerinden, yenilikçi, çevik ve esnek hareket kabiliyetimizden alacağız. Start-up kültürünü kampüsümüzün tam merkezine yerleştiriyoruz. Start-up dostu bir şirket olarak başlattığımız Catalist Start-Up programımızla organizasyon yapımızı geliştirme avantajına sahip olurken, start-uplara gelişmiş altyapımızı ve bilgi birikimimizi kullanma fırsatı sunuyoruz. Daha önce bir üretim tesisi olan Hangar'da artık fikir üretimi yapılacak ve inovasyon odaklı çalışılacak. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde üniversite işbirliğiyle inovatif ürünler üzerine çalışarak endüstri-üniversite harmanlamasını da en yukarı taşıyacağız."

Yurt dışına açılmayı öncelikli gündem olarak belirlediklerinin de altını çizen Aydın, "Büyük veri, ileri veri analitiği, siber güvenlik, endüstriyel IoT, robotik işgücü, yapay zeka ve blokzinciri gibi yüksek teknolojiye dayalı bir iş yapış biçimini temel alıyoruz. Araştırma ve ürün geliştirme işimizin merkezinde yer aldığı için İzmit'te bulunan Ar-Ge merkezimizi de kampüs içine taşıdık. Ar-Ge merkezlerinin şehir dışında veya izole yerlerde değil bizzat iş dünyasının kalbinde olması gerektiğini düşünerek aldığımız bu karar, ürün geliştirme, şirketlerin dijital ve analitik ihtiyaçlarına yeni nesil teknolojilerle çözüm bulma kasımızı güçlendirecek." (Fotoğraflı)