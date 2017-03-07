Saatlik işgücü maliyeti endeksi 4. çeyrekte yüzde 0.8 arttı

İstanbul, 7 Mart () - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı IV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.8 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.9, inşaat sektöründe yüzde 3.2 artarken, hizmet sektöründe yüzde 0.8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 6.2 ile E (su temini; kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2016 yılı IV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2.8, inşaat sektöründe yüzde 3 artarken, hizmet sektöründe yüzde 0.4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 9.2 ile D (elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı) sektöründe gerçekleşti.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2016 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.4 ve hizmet sektöründe yüzde 1.2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek azalış yüzde 13 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.