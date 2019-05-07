S. Arabistan’ın üretim artırımı OPEC ve Rusya’ya bağlı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – Suudi Arabistan’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile konu üzerinde bir anlaşma sağlanmadığı sürece üretim artırmayacağını açıkladı.

Energy Intel’in OPEC’e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, öngörüler Venezuela ve İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlara rağmen günlük petrol üretiminin 10.3 milyon varilin üzerine çıkarılmasına gerek olmadığı belirtildi.

Yatırımcılar arasında dolaşan haberler Suudi Aramco’nun, Haziran ayında Asya pazarının talebini karşılamak adına üretim artıracağını öngörüyor.

Petrol piyasaları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle girdiği karışık seyirden, düşüşe geçti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.6 düşüşle 70.81 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.35 düşüşle 62.03 dolardan işlem görüyor.