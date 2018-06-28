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Rüya, Pegasus filosuna katıldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL()-YENİ nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli “Rüya” isimli uçağı teslim...

Rüya, Pegasus filosuna katıldı

ANIL UÇAN/İSTANBUL()-YENİ nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan beşincisi olan TC-NBV kuyruk tescilli “Rüya” isimli uçağı teslim aldı. Fransa’nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na dün akşam itibariyle iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 21. ve Pegasus filosunun 79. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahip olan Pegasus’un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 21 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 79 adet uçak bulunuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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