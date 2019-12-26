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Rusya’nın üretim kısıtlaması çağrısıyla petrol fiyatları yükseldi
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in ortak petrol tesislerinde anlaşmaya varmasının ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) gelecek yıl Mart ayından sonra üretim kısıtlamasına devam edebileceği...
EKONOMİ 26.12.2019, 16:20
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’un, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in ortak petrol tesislerinde anlaşmaya varmasının ardından Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) gelecek yıl Mart ayından sonra üretim kısıtlamasına devam edebileceği açıklaması sonrası petrol fiyatları yükseldi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, anlaşma sonrası tesiste günlük 320 bin varil petrol üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Gelişmelerin ardından Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını ölçmek için kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.43 artışla varil başına 67.49 dolara yükselerek en son Eylül ayında görülen düzeyine ulaşırken, WTI da yüzde 0.34 artışla varil başına 61.32 dolardan işlem gördü.
Geçen ay, Brent fiyatı yüzde 4.88, WTI fiyatı da yüzde 4.78 yükselmişti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, anlaşma sonrası tesiste günlük 320 bin varil petrol üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Gelişmelerin ardından Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını ölçmek için kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.43 artışla varil başına 67.49 dolara yükselerek en son Eylül ayında görülen düzeyine ulaşırken, WTI da yüzde 0.34 artışla varil başına 61.32 dolardan işlem gördü.
Geçen ay, Brent fiyatı yüzde 4.88, WTI fiyatı da yüzde 4.78 yükselmişti.
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