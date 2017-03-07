Rusya’dan yeni yatırımlar için davet

İstanbul, 7 Mart () - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) yurt dışı yatırım imkânlarını geliştirmek amacıyla yaptığı programlar kapsamında Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev’ı TÜMSİAD İstanbul Şubesi’nde ağırladı.

TÜMSİAD’ın açıklamasına göre, dernek üyesi iş adamlarını, Rusya’daki yatırım ve ticaret ortamı konularında bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirilen programa TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Soner Biber ile iş dünyasından birçok temsilci katıldı.

Türkiye Rusya arası dış ticaret hacminin 16 milyar doları bulduğunun altını çizen Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Podelyshev, Rusya tarafı olarak Türkiye’ye petrokimya ürünleri, doğal gaz, metalurji ürünleri ihraç ederken; mobilya, tarım, tekstil, makine ve teçhizat ürünleri ithal etmekte olduklarını belirtti.

“Yeni yatırımlar yapmak için ataşeliğimize başvurabilirsiniz”

Podelyshev; “İstanbul, ticari ateşeliğimizin temsilciliğinin bulunması hasebiyle büyük önem taşımaktadır. Bu da ekonomik ve ticari olarak şirketlerle iletişime geçmemizi sağlamaktadır. İstanbullu iş adamları olarak, Rusya pazarına açılmak için ve yeni yatırım faaliyetleri için ticari ateşeliğimize başvurabilirsiniz. Aynı şekilde Rus şirketleri de bize Türkiye’deki faaliyetleri için başvurmaktadır. Derneğinizle daha fazla temasta ve iş birliğinde bulunarak iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz” dedi.

Uygulanan kısıtlamaları değerlendiren Podelyshev; 9 Şubat’ta vizelerle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görüşmede Türk tarafının da Rusya’ya geçerken yaşanan sorunları dile getirdiğini söyledi ve ekledi:

"Rus tarafı gümrük birlikleriyle iletişime geçerek bu sorunu sizler için çözüme ulaştırmaya başlamıştır. Bazı meyve ve sebze ürünlerindeki kısıtlamalar kalkarken bazı ürünler için kısıtlamalar devam etmektedir. Ancak bu durum, uçak krizinin bir etkisi değildir. Kriz atlatıldı ve üzerinden çok zaman geçti. 2009 yılında AB’nin Rusya’ya ambargo uygulaması sonucunda, Rusya tarım ürünlerini kendi üretmek için yatırıma başladı. Türkiye’den gelen tarım ürünlerinin kısıtlaması da bu yüzden devam etti. Türkiye’deki ihracatçıları desteklerken kendi üreticimizi de desteklemek istiyoruz."

“İki ülkenin en büyük projesi; Mavi Akım”

Podelyshev, "Öte yandan 2012 yılında Rusya’nın en büyük bankası Sberbank Denizbank’a yatırım yapmıştı ve bağlı firmalarını satın almıştı. 2015 yılı Kasım ayında Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye’ye gelerek Denizbank’ın çalışmalarından çok memnun olduğunu söylemişti. 2008’de de Lukoil, Akpet’i satın almıştı. Ancak iki ülke arasındaki en büyük proje olarak iki ülke tarafından gerçekleştirilen Mavi Akım Projesi gösterilebilir. Bu yıl Rusya’dan Gazprom ve Türkiye’den BOTAŞ ile çalışmalara başlanması beklenmektedir” dedi.

İstanbul Şube Başkanı Soner Biber konferansın açılışında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının genişletilerek, ticaretin artırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca belli sektörlere odaklanılarak sürdürülecek ortak çalışmaların daha faydalı olacağının da altını çizerek; Rusya’nın, Türk iş adamlarının yatırımları için oldukça elverişli olmasından dolayı Rusya Başkonsolosluğu ile ortak çalışmaların artırıldığını söyledi.

Programın kapanış konuşmasını yapan TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Rusya ile olan ticaret ve yatırımlarımız krizin atlatılmasıyla tekrar ivme kazandı. Bu tip organizasyonlarla gerçekleştirmek istediğimiz amaç, ticaretin ve yatırımların eski seviyelerinden de daha ileriye taşınmasıdır" dedi. (Fotoğraflı)