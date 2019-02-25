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Rusya’dan petrole dayalı kripto para birimi ve düzenlemeler

Rusya eski Enerji Bakanı Igor Yusufov, ülkenin petrole dayalı kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını söyledi.

Rusya’dan petrole dayalı kripto para birimi ve düzenlemeler

- Rusya eski Enerji Bakanı Igor Yusufov, ülkenin petrole dayalı kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığını söyledi. Rusya Devlet Duması Ekonomik Politika Komitesi üyesi Oleg Nikolayev de, Rusya’nın kripto para birimleri yaptırımlarına ilişkin düzenlemelerde son aşamaya ulaştığını açıkladı.

Rusya merkezli arama motoru ve haber platformu Rambler’a konuşan Igor Yusufov, ülkenin petrole dayalı kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığına dikkat çekti ve söz konusu dijital para birimiyle Rusya’nın petrol endüstrisine uygulanan finansal ve ticari kısıtlamalarından kaçınmayı hedeflediğini söyledi.

Yusufov, diğer petrol üreten ülkelerin de dolara dayanmadan petrol ve doğalgaz ihracatlarını arttırmayı amaçladıklarını öne sürdü:

"OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya) üye ülkeleri dünyadaki petrol rezervlerinin üçte ikisini kontrol ediyor. Böylesine bir birliğin kendi çıkarlarını korumak için bir araya gelmesi yalnızca mantıklı değil, ekonomik olarak da makul."

Nikolayev, Rusya Merkez Bankası’nın "tutucu duruşuna zıt olarak" söz konusu yaptırımların varlıkların entegrasyonu için piyasa dostu bir çerçevede hazırlandığını söyledi. Nikolayev, düzenlemelerin Mart ayında tamamlanmasının beklendiğini, söz konusu gelişmenin merkez bankasının kendi kripto para birimini oluşturması için yolu açabileceğini söyledi.

Rusya, İran ve Venezuela’nın da içinde bulunduğu petrol üreten ülkeler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımlarına maruz kalırken, Venezuela söz konusu yaptırımlardan kaçınmak amacıyla petrole dayalı kripto para birimi Petro’yu piyasaya sürmüş fakat buna karşılık olarak Trump dolar ve Petro ile yapılan finansal işlemleri yasaklamıştı.
Yusufov, söz konusu kripto para biriminin ilk aşamada Bağımsız Devletler Topluluğu’nda kullanıma sunulacağını, böylelikle ABD müdahalesini en aza indirmenin hedeflendiğini belirtti. Aynı zamanda Yusufov, bu uygulamayla söz konusu kripto para birimine ilişkin oluşturulacak yasa çerçevesinin öncelikle Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki enerji üreticileri ve tüketicilerini kapsayacağını söyledi.

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