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Rusya’da mahkeme kripto madenciliği aygıtlarının ithalatını yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Rusya’da bir yerel mahkeme, kripto para madenciliği aygıtlarının ülkeye ithalatını yasakladı. Rusya’nın Tümen Oblastı bölgesinde bulunan Tobolsk kentinde bir yerel mahkeme, bölgede yaşayan...

Rusya’da mahkeme kripto madenciliği aygıtlarının ithalatını yasakladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran () – Rusya’da bir yerel mahkeme, kripto para madenciliği aygıtlarının ülkeye ithalatını yasakladı.
Rusya’nın Tümen Oblastı bölgesinde bulunan Tobolsk kentinde bir yerel mahkeme, bölgede yaşayan bir kişinin kişisel kullanımı için kripto para madenciliği taygıtları satın almaya çalışmasının ardından, söz konusu aygıtların ülkeye ithalatını yasakladı.
Rusya gümrük Yönetimi’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, “vatandaş, kendi ihtiyaçları için bir internet sitesinden çeşitli sunucu aygıtları” satın aldı. Konuyla ilgili söz konusu vatandaş şöyle konuştu: “Satın aldığım aygıtlar, matematiksel ve bilimsel hesaplamalar olmak üzere kişisel kullanım içindir.”
Gümrük yönetimi, “Avrasya Ekonomik Birliği’nde yer almayan vergi düzenlemeleri önlemleri bu varlıkların (kripto para madenciliği aygıtları) yönetiminde de geçerlidir” açıklamasında bulunurken, vatandaşın “bu tip alışverişler yapmadan önce Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından onaylı olan izni alıp yönetimi bildirmesi gerektiği” uyarısında bulundu.

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