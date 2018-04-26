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Rusya ve Türkiye, havacılık alanındaki işbirliğini geliştirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan () - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, Rusya’nın Türkiye ile havacılık alanındaki yeni ortak projeler gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Boçarov Antalya’da Eurasia Airshow açılışında...

Rusya ve Türkiye, havacılık alanındaki işbirliğini geliştirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Nisan () - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, Rusya’nın Türkiye ile havacılık alanındaki yeni ortak projeler gerçekleştirmek istediğini açıkladı.
Boçarov Antalya’da Eurasia Airshow açılışında yaptığı açıklamada, “Bizim heyetimiz ‘İrkut’ kurumu, Suhoy ve MiG gibi şirketleri, ‘Rusya’nın Helikopterleri’ holdingini, Almaz Antey şirketi önde gelen temsilcileri kapsıyor. Önümüzdeki 5 günün sıkı çalışma içerisinde Türkiye’de ortak ürünlerin üretimine ilişkin ortak kararlar alınmasını sağlayacağını ümit ediyoruz” dedi.
Boçarov Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ve Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ile görüşmeler yaptığını belirterek, “Rusya ve Türkiye’nin havacılık birimleri her gün sıkı çalışmalar yürütüyorlar” dedi.

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