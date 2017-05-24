Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden 5 milyon turist bekleniyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde turist hareketliliği turizmcileri sevindirdi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Rusya ile krizin ardından geçen sezonun sıkıntılı geçtiği Alanya'da bu yıl turist sayısında artış gözlendi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ilçe turizminin geçen yıldan daha iyi geçeceği konusunda öngörüleri olduğunu söyledi. Bu yıl Alanya'daki otellerin tamamına yakınının açıldığını belirten Sili, şöyle dedi:

"Geçen seneden farklı olarak da sezon başı doluluklarımız biraz daha yüksek. Görünen o ki Rusya pazarının devreye girmesi ve toparlanmasıyla birlikte Rusya ve Rus dili konuşan ülkelerden toplamda Antalya'ya gelecek turist sayısının 5 milyon civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu geçen sene hiç olmayan bir sayıydı. Türkiye genelinde 800 binlerde, Antalya genelinde ise 400 binlerde kalan bir sayıydı. Rus pazarının tekrar devreye girmiş olması bizim açımızdan son derece önemli."

İÇ TURİZM UMUT VERİCİ

İç turizm pazarında da hareketlilik olduğunu aktaran Sili, iç pazarın hareketlenmesi ve değerlendirilmeye alınmış olması ve otelcilerle tüm turizmciler tarafından forse edilmesinden dolayı bu yıl da iç pazarın hareketli olacağı tahmini yaptı. Sili, Ramazan ayının da haziran başında tamamlanmasıyla birlikte daha uzun süre olacağından daha olumlu bir efekt olacağını gözlemlediklerini söyledi.

"AVRUPA BİR TIK DAHA İYİ"

Bunların yanı sıra Avrupa turizm pazarında sorunların devam ettiğini anlatan Burhan Sili, şöyle dedi:

"Şu an önümüzde duran bir Avrupa sorunumuz var. Avrupa'nın genelinde eksilerimiz 2016'ya nazaran devam ediyor. Geçen hafta biz Almanya'da Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği'nin toplantısına katıldık. Yaklaşık 700 büronun, 23 tur operatörünün bulunduğu bir toplantıydı. Orada da öngörüler şu noktada toparlandı; Avrupa pazarı 2016 yılından daha eksi olmaması adına bir çaba gösteriliyor ama görünen o ki bu sezon 2016'dan bir tık daha iyi. Bir yandan da deniz, kum, güneş üçlemesinin dışında farklı alanlarda turizm faaliyetleri göstermek için çabalarımız söz konusu. Hem biz sivil toplum örgütleri, bir yandan da bakanlığımızın bu yönde çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki senelerde hızla toparlanıp eski şaşaalı günlerimize dönme imkanımız olacak."

Rusya ve Rus dili konuşulan ülkelerden 2014 yılında Türkiye'ye 7 milyon, Antalya'ya 4.5 milyon turist geldi. 2015 yılında ise Türkiye'yi bu ülkelerden 6 milyon 100 bin, Antalya'yı 4 milyon turist sziyaret etti.

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