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Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Hilal Sarı – Siyamend Kaçmaz / İstanbul - Moskova, 16 Temmuz () - Rusya Dışlişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD’nin aptallığı ve cadı avı yüzünden iki ülke arasındaki ilişkiler hiç daha kötü olmamıştı” yorumuna...

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Hilal Sarı – Siyamend Kaçmaz / İstanbul - Moskova, 16 Temmuz () - Rusya Dışlişleri Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD’nin aptallığı ve cadı avı yüzünden iki ülke arasındaki ilişkiler hiç daha kötü olmamıştı” yorumuna katıldıklarını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Trump’ın Twitter’dan yaptığı bu açıklamayı “Katılıyoruz” diyerek paylaştı.
“Nükleerin yüzde 90’ı ABD ve Rusya’da, bu iyi bir şey değil”
Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki’de başlayan görüşmeleri öncesinde basına birlikte kısa bir açıklama yapmış ve Rusya ile iyi anlaşmanın kötü bir şey olmadığını bir kez daha vurgulayarak iki ülkenin nükleer gücün yüzde 90’ını elinde bulundurmasını “Nükleerin yüzde 90’ı ABD ve Rusya’da, bu iyi bir şey değil” sözeriyle eleştirdi.
“Ağrılı noktaları görüşmenin zamanı geldi”
Putin ise “Trump ile görüşmesinin başında, ikili ilişkileri ve dünyadaki “ağrılı noktaları” görüşmenin zamanı geldiğini” söylemişti.
İki lider Trump’ın açıklamalarına göre “ticaretten, askeriyeye, füzelerden, nükleere, birçok konuda görüşecek. 
Putin ikilinin Helsinki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmesi öncesinde “Sürekli temaslarımız devam ediyor. Biz sizinle telefonla da konuştuk, çeşitli uluslararası etkinliklerde birkaç kez görüştük. Tabi ki, ikili ilişiklerimizi ve dünyadaki ağrılı noktaları görüşmenin zamanı geldi. Bu konuların sayısı çok fazla” diye konuştu.
Trump ise Rusya’yla anlaşmanın kötü bir şey olmadığını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi;
“Ortak dostumuz Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den de biraz bahsederiz.
“Sonunda ‘sıradışı bir ilişkimiz’ olacak.  
“Bence iki ülke olarak harika fırsatlarımız var. Son birkaç yıldır ilişkimiz çok da iyi gitmiyordu. Şu anda iki yıl oluyor siz de duymuşsunuzdur söylediklerimi.
“Rusya’yla iyi anlaşmak iyi birşeydir, kötü bir şey değildir.
“Dünya bizim anlaştığımızı görmek istiyor
“Nükleerin yüzde 90’ı bizde ve bu iyi bir şey değil bu negatif bir güç, bu da konuşacağımız konulardan biri olacak.
“Kişisel toplantımızda görüşeceğiz önce gündem konularımızı.
“Sonrasında da tüm ekiplerimizle bir araya geleceğiz.” (Fotoğraflı)

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