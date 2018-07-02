Rusya Türkiye'den gelen 15 ton çileği ülkeye almadı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Temmuz () - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Türkiye'den 15 ton çileğin ülkeye girişine izin vermedi.

Rosselhoznadzor Krasnodar Krayı Yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den gemi yoluyla getirilen çileklere Novorossiysk limanında el konuldu.

Krasnodar Bölge Veteriner Laboratuvarı'nda yapılan araştırma sonucunda, çileklerde trips adlı böceklerin saptandığı belirtildi.

Rosselhoznadzor bölge yönetimi, tripslerin sebze ve meyve hastalıklarına yol açtığını ifade etti.

Aynı zamanda, Mayıs ayı sonunda da Rosselhoznadzor Türkiye'den gerçekleştirilen domates sevkiyatlarında da ihlaller saptadı.