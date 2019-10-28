Rusya : Suudi Arabistan ve OPEC ile yakın işbirliği sürüyor

Rusya Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’yle (OPEC) yakın işbirliğinin sürdüğü belirtilerek, “Drone saldırıları sonrası Suudi Arabistan’daki üretim kapasitesinin hızla restore edilmesi, bir kez daha endüstrideki en büyük üreticilerin profesyonelliği ve güvenilirliğini gösterdi” denildi.

Geçen hafta Rusya merkezli petrol şirketi Rosneft CEO’su Igor Sechin’in Suudi petrol varlıklarına yapılan saldırının, tedarikçi olarak güvenilirliğine zarar verdiği yorumu sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

“Rusya, petrol piyasasının istikrarı ve öngörülebilirliğinin geliştirilmesi için Suudi Arabistan ve OPEC ortaklarıyla aktif işbirliğini sürdürüyor.”