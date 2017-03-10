Rusya soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil yasağını kaldırdı

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım ve Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev arasındaki telefon görüşmesi sonrasında ihracat yasağı kaldırılan tarım ürünlerinin soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil olduğu açıklandı.

Başbakan Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in telefon görüşmesi sonrasında bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığı belirtilen açıklamanın ardından, iznin hangi tarım ürünlerini kapsadığı belirlendi. İki başbakanın görüşmesi ve ardından yapılan açıklama, başta yaş meyve sebze sektörü olmak üzere tarım sektöründe büyük heyecan yarattı.

Rusya'nın geçen yıldan itibaren başlattığı ihracat yasakları kapsamındaki en önemli ihracat ürünleri ise domates, üzüm, çilek, kabak ve narı kapsıyor. Ancak dünkü açıklamada, ihracat yasağı kaldırılan ürünler arasında üretim ve ihracat sezonunun en yoğun dönemini yaşayan bu ürünlerin hiçbiri bulunmuyor. Yasağın kaldırıldığı ürünlerin ise karanfil, soğan, karnabahar ve brokoli olduğu açıklandı.

Bazı tarım ürünlerinde yasağın kaldırılmış olduğu haberlerinin sektörde umutları yeşerttiğini belirten Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, edinilen bilgilere göre yasağın kaldırıldığı ürünlerin soğan, karnabahar, brokoli ve karanfil olduğunu kaydetti.

ATB Başkanı Çandır, “Özellikle ürünlerimizin çoğalmaya başladığı bir döneme denk gelmesi sevinç kaynağımız olmuştu. Ancak bugün aldığımız haberlerde sadece 4 ürüne yasağın kaldırılmış olması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Antalya için karanfile yasağın kaldırılması sevindirici. Umuyoruz ki yarın yapılacak Cumhurbaşkanımız ve Putin arasındaki görüşmede, en önemli ihracat ürünlerimiz domates ve üzüme yönelik devam eden yasağın da kaldırıldığı haberini alırız. Acilen bu ürünlere yönelik yasağın da kaldırılmasını umut ediyoruz, bu yasağın kaldırılması Türk ve Antalya tarımı açısından hayati derecede önemli" diye konuştu.