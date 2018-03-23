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Rusya Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mart () - Rusya Merkez Bankası, 1.5 ay aradan sonra yeniden faiz indirdi. Banka politika faiz oranını yüzde 7.5'ten yüzde 7.25'e düşürdü. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Yıllık...

Rusya Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Mart () - Rusya Merkez Bankası, 1.5 ay aradan sonra yeniden faiz indirdi. Banka politika faiz oranını yüzde 7.5'ten yüzde 7.25'e düşürdü.
Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, ''Yıllık enflasyon düşük seviyede kalıyor, enflasyon beklentileri de giderek azalıyor. Merkez Bankası'nın tahminine göre 2018 yılının sonunda yıllık enflasyon yüzde 3-4 düzeyinde olacak ve 2019 yılında yüzde 4.0 düzeyinde kalacak'' denildi.
Rusya Merkez Bankası, rekor derecedeki düşük enflasyon nedeniyle 2018 yılında faiz oranını iki kez düşürdü. Merkez Bankası faizleri en son 9 Şubat'ta yüzde 7.75'ten yüzde 7.5'e düşürdü ve son indirimle birlikte faiz oranı 2014 yılının Nisan ayı düzeyine geriledi.

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