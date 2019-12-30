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Rusya MC-21 ihracatına 2023 yılında başlayacak
Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov Rusya’nın, MC-21 yolcu jetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olmayan ülkelere 2023 itibariyle ihraç etmek üzere hazır olduğunu açıkladı. İlk teslimatın Bağımsız Devletler...
EKONOMİ 30.12.2019, 14:55
Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov Rusya’nın, MC-21 yolcu jetlerini Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olmayan ülkelere 2023 itibariyle ihraç etmek üzere hazır olduğunu açıkladı.
İlk teslimatın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılacağını belirten Manturov, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Malezya’ya teslimatın 2023-2024 aralığında yapılacağını belirtti.
Rusya tarafından üretilen orta mesafeli yolcu uçağı MC-21’in ilk uçuşu 2017’de gerçekleşti. Halen yerel sertifikasyon testlerinden geçmekte olan uçağın, Avrupa pazarına da yönelik testlerinin de önümüzdeki yıldan itibaren başlaması bekleniyor.
İlk teslimatın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yapılacağını belirten Manturov, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Malezya’ya teslimatın 2023-2024 aralığında yapılacağını belirtti.
Rusya tarafından üretilen orta mesafeli yolcu uçağı MC-21’in ilk uçuşu 2017’de gerçekleşti. Halen yerel sertifikasyon testlerinden geçmekte olan uçağın, Avrupa pazarına da yönelik testlerinin de önümüzdeki yıldan itibaren başlaması bekleniyor.
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