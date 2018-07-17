Rusya kripto para birimi şirketleri için "beyaz liste" yayınladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temuz () – Rusya Kripto Para Birimleri ve Blok Zinciri Birliği (RACIB), ülke genelinde kripto para birimleri işlemlerini “güvenilir” bir şekilde gerçekleştirecek şirketlerin beyaz listesini yayınladı.

Rusya genelinde kripto para birimlerine ilişkin dolandırıcılık ve diğer suçların önüne geçilmesi için alınan önlem kapsamında, RACIB’in yayınladığı listedeki şirketler kripto para birimi madenciliği, yatırım, pazarlama ve ICO (Kripto Para Birimleri İlk Halka Arzı) alanlarında hizmet verecek.

Rusya’da bu yılın başından beri birçok kişi ve kurumun kripto para birimleri dolandırıcılığı sebebiyle yaklaşık 4.3 milyon dolar kaybetmesinin ardından RACIB, listenin yanında ayrıca yasal olmayan ICO projelerinin takp edilmeye başlandığını belirtti ve kurum tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Güvenilir şirketler listesi hem Rus hem de yabancı piyasa yatırımcılarının kripto para birimleri madenciliği, kripto para ticareti, blok zinciri teknolojisi ve ICO projeleri gibi işlemlerini güvenilir organizasyonlar aracılığıyla dolandırıcılık riskinin minimuma indirildiği bir ortamda gerçekleştirebilecek.”

Listeye kayıtlı olan şirket sayısının şu an 50’ye ulaştığı belirtilirken, söz konusu listenin “finansal sürdürülebilirlik, deneyim ve iş itibarı, gereken lisans ve sertifikalara sahip olma ve vergi ödemelerinin zamanından gerçekleştirilmesi” gibi kriterlere sahip olan ve “güvenilirlik doğrulamasından gönüllü olarak geçen” şirketlerden oluştuğu vurgulandı.

Rusya genelinde kripto para birimlerine ilişkin alınan önlemler devam ederken, yönetimden konuya ilişkin Temmuz’da yayınlanması beklenen kripto para birimleri yasasının ise Eylül’e erteleneceği vurgulandı.