Rusya'dan 5 ürüne ithalat izni

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - BATI Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya'nın, Türkiye'den nar, patlıcan, kabak, biber, marul gibi yaş meyve ve sebze ürünlerine 5 Mart'tan itibaren firma kısıtlaması olmaksızın ithalat izni verdiğini açıkladı. Satıcı, kriz öncesi bu ürünlerin ihracatından 100 milyon dolara yakın gelir elde edildiğini söyledi.

Rusya'nın, 2015 yılının Kasım ayındaki uçak krizi sonrası Türkiye'den ithal ettiği başta domates olmak üzere birçok yaş meyve ve sebze ürününe uyguladığı ithalat yasağı, kademeli olarak kaldırılıyor. BAİB Başkanı Satıcı, Türk yaş meyve ve sebze ihracatçıları ile üreticilerine bir müjdeli haber daha geldiğini belirterek, “Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina Servisi'nin (Roselkhoznadzor) 5 Mart 2018 tarihinden itibaren nar, patlıcan, biber, marul, balkabağı, sakız kabağı ve diğer kabakgillerin Türkiye'den ithalatına onay verdi. Karar, Roselkhoznadzor'un web sayfasından duyuruldu" dedi.

HEDEF, YENİDEN 100 MİLYON DOLAR

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Satıcı, “Yaş meyve ve sebze ürünlerimize yönelik kısıtlama kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Son karar henüz resmi olarak tebliğ edilmedi, birkaç gün içinde tebliğ edilerek ihracatın başlatılmasını bekliyoruz. Türk ihracatçılar olarak atılan son adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Uçak krizi öncesinde Rusya'ya bu ürünlerden 100 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştiriyorduk. Bu kararla yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat kapısı yeniden açılmış oldu. İhracatçılarımız en kısa sürede sevkiyata başlayarak, ihracat rakamlarını önce eski seviyesine getirecek, daha sonra yukarılara taşıyacaktır. Bu yılki hedefimiz 100 milyon dolara en yakın seviyelere ulaşabilmek" diye konuştu.

'DOMATES İÇİN DE KISITLAMA KALDIRILSIN'

Rusya'nın Türkiye'den sadece 3 firmaya, 50 bin tonluk domatese ihracat için izin verdiğini hatırlatan Satıcı; biber, kabak, nar, patlıcan gibi ürünlerde firma ile ürün kısıtlaması olmaksızın alınan kararın domateste de aynı şekilde uygulanmasını istediklerini söyledi. Satıcı, “Bilindiği gibi tüm firmalarımız Rusya'ya domates ihraç edemiyor. Az sayıdaki firmanın domates ihracatına onay veriliyor. Domates ihracatındaki firma kısıtlamasına son verilmeli, aynı kararı domates için de bekliyoruz" dedi.

2 AYDA 184 MİLYON DOLAR

Bu yılın ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde, Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı hakkında bilgi veren Başkan Satıcı, toplam 184 milyon dolarlık yaş meyve ile sebze ihracatı yapıldığını açıkladı. Rusya'nın, bu rakamla Türkiye'den en çok yaş meyve- sebze ile narenciye ihracatı yapılan ülke olduğunu kaydeden Satıcı, Türkiye'den son 2 ayda dünyanın dört bir yanına yaş meyve ve sebze ile narenciye ihracından 677 milyon dolar elde edildiğini söyledi.

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