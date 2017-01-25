Rusya'da komisyonlar kısıtlamalar konusunda çalışmasını sürdürüyor

İZMİR Ticaret Odası'nı ziyaret eden Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, ülkesinin Türkiye'ye uyguladığı yaş sebze ve konfeksiyon kısıtlamalarıyla ilgili komisyonların çalışmalarının sürdüğünü, konunun, mart ayında Antalya'da düzenlenecek Tarım Forumu'nda bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin tarafından da görüşüleceğini söyledi.

İzmir Ticaret Odası'nın ocak ayı meclis toplantısına konuk olan Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı bazı kısıtlamaların kaldırıldığını, yaş sebze ve konfeksiyon konusunda da komisyonların çalışmasının sürdüğünü aktardı. Türkiye'ye gelen Rusya Tarım Bakanlığı yetkililerin de incelemeler yapıp rapor hazırladığını aktaran Gaşigullin, "Bilindiği üzere Antalya'da Mart ayında bir tarım forumu yapılması planlanıyor. Bu kısıtlamalar konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşülecek. Zaten bu konular halen iki ülkenin başbakanları ve bakanları arasında görüşülüyor. Yakın zamanda bu konu çözülecek" diye konuştu. Türkiye'nin de Rusya'ya karşı antidamping soruşturmaları olduğunu hatırlatan Gaşigullin, "Tabii ki aramızdaki ticaret çok olunca sorunlar da oluyor. Ama tüm bu sorunların yakın zamanlarda çözüleceğini söyleyebilirim" dedi.

İŞADAMLARINA TİCARET ODASI ÜZERİNDEN VİZE

Vize kolaylığı konusunda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Gaşigullin, "Özellikle işadamlarına yönelik kolaylaştırıcı prosedürler oluşturulacak. Ticaret odaları üzerinden bu prosedürlerin gerçekleştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Yakın zamanda bu konuda da adımlar atılacaktır" diye konuştu.

'İZMİRLİ İŞ ADAMLARINI RUSYAYA DAVET EDİYORUZ'

İki ülke arasındaki ilişkilerin son zamanlarda yükseldiğine dikkat çeken Gaşigullin, "Turizm konusunda özellikle spor turizmi, festivaller, eğitim turizmi gibi konuları da ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ), İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (İZFAŞ) ile ticari işbirliklerimizi de geliştireceğiz. Tarım, kozmetik, otomotiv yan sanayi, tekstil, deri gibi sektörlerdeki İzmirli işadamlarını Rusya'ya davet ediyoruz. Diğer yandan uçak seferlerinin arttırılmasını umuyoruz" dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ise ağustos ayında düzenlenecek olan İzmir Enternasyon Fuarı'na Rusya'nın onur konuğu olması için çalışma başlattıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından Başkan Demirtaş, Gaşigullin'e günün anısına hediye verdi.



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