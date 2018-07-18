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Rusya ABD değerli kağıtlarını en çok elinde bulunduran ülkeler listesinden çıktı

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Rusya, elindeki ABD hazine kağıtlarının önemli bölümünü satarak "ABD değerli kağıtlarını en çok elinde bulunduran ülkeler listesi"nden çıktı. ABD verilerine göre,...

Rusya ABD değerli kağıtlarını en çok elinde bulunduran ülkeler listesinden çıktı

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Rusya, elindeki ABD hazine kağıtlarının önemli bölümünü satarak "ABD değerli kağıtlarını en çok elinde bulunduran ülkeler listesi"nden çıktı.
ABD verilerine göre, daha önce listenin ilk 10'unda yer alan Rusya'nın elindeki kağıtların değeri Mayıs ayında 14.9 milyar dolara kadar gerileyerek, 30 milyar dolarlık sınırın yarısının da altına geriledi.
Bloomberg'in ABD verilerine dayanarak yaptığı hesaplamaya göre, Rusya'nın elinde bulundurduğu ABD Hazine değerli kağıtlarının toplam değeri Nisan ayında da, Mart ayındaki 96.1 milyar dolardan 48.7 milyar dolara kadar gerilemişti.

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