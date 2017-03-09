İstanbul, 9 Mart () - Yandex Satış ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Sergey Gershtein, Rusya’da Yandex’te yapılan aramalara göre “Rusların en çok tercih ettiği ikinci tatil noktası Türkiye” dedi.

Yandex, Antalya’da düzenlediği etkinlikte Rus turistlerle Antalyalı turizmcileri buluşturacak reklamcılık çözümlerini paylaştı. Antalya’ya daha fazla Rus turistin gelmesine katkı sağlamak hedefiyle yapılan etkinlikte, Antalyalı turizmciler Yandex’in yeni nesil reklamcılık teknolojileri hakkında bilgiler aldı.

Rusya’nın en büyük arama motoru olan Yandex, teknolojinin gücünden yararlanarak yeni turizm sezonunda Türkiye’ye daha fazla Rus turistin gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Antalya’da bir etkinlik düzenleyen Yandex, Antalyalı turizmcilerle bir araya gelerek turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayan reklamcılık çözümlerini paylaştı.

Yandex Satış ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Sergey Gershtein, Yandex’in Rusya’nın en büyük arama motoru olduğunu belirterek, “Yandex olarak erişim gücümüz sayesinde insanların hayatlarında yeni fırsatlar keşfetmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Rusya’da yapılan internet aramalarının yüzde 55’i Yandex’te yapılıyor. Kullanıcıların seyahat odaklı aramalarını da kolaylıkla analiz edebiliyoruz. 2015 yılına kıyasla 2016 yılında Rus kullanıcıların seyahatle ilgili aramaları yüzde 16 arttı. 2017’de daha da artacağını düşünüyoruz” dedi.

Rusya’da bulunan kullanıcılar tarafından yapılan aramaların sonuçlarına göre Türkiye’nin en popüler turizm bölgelerinden biri olduğunu ifade eden Sergey Gershtein, “Türkiye, Rus turistlerin en çok ilgi gösterdiği ikinci ülke ve yapılan aramalarda bu ilginin hızla arttığını görüyoruz. Hatta yaz dönemine doğru Türkiye’nin birinci ülke olacağını düşünüyoruz. Türk turizmcilerin Rusya’da çevrimiçi reklam vererek hedef kitlelerine daha kolay ulaşması için Rusya’da çalıştığımız 8 önemli dijital reklam ajansını da Antalya’da turizmcilerle buluşturduk. Türkiye’deki turizmcilerin bu yıl güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. Yandex olarak buna katkı verebilmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Online reklamcılık eğitiminin de verildiği etkinlikte Antalyalı turizmciler Yandex’in “Yandex Direct” ve “Yandex Display” adlı reklamcılık hizmetleri ve web analiz aracı Metrica hakkında detaylı eğitim alma fırsatı buldu. Turizmcilere ayrıca Rusya pazarının dinamikleri hakkında bilgiler verilirken, teknolojinin yardımıyla daha fazla turiste seslenmenin püf noktaları da anlatıldı. (Fotoğraflı)