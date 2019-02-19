Ruhsat verilen yapıların yüzölçümü 2018’de yüzde 48.9 azaldı

İstanbul, 19 Şubat () – Türkiye genelinde belediyelerin yapı ruhsatı verdiği yapıların yüzölçümü 2018’de yüzde 48.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, belediyelerin verdiği yapı ruhsatlarının 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 36.7, yüzölçümü yüzde 48.9, değeri yüzde 35.8 ve daire sayısı da yüzde 53.3 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı toplamında;

- Yapıların toplam yüzölçümü 143.8 milyon metrekare iken bunun 73.5 milyon metrekaresi konut, 43.6 milyon metrekaresi konut dışı ve 26.7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

- Kullanma amacına göre 97.1 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu binaları 13 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

- Yapı sahipliğine göre, özel sektör 114.2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Özel sektörü 26.6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 643 bin 125 dairenin 584 bin 858'ini özel sektör, 49 bin 702'sini devlet sektörü ve 8 bin 565'ini yapı kooperatifleri aldı.

- Yapıların toplam yüzölçümüne göre 16.2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip kent oldu. İstanbul'u, 10.8 milyon metrekare ile Ankara, 7.5 milyon metrekare ile İzmir kentleri izledi. Yüzölçümü en düşük olan kentler sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

- Daire sayılarına göre, İstanbul 80 bin 539 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 42 bin 473 adet ile İzmir ve 34 bin 296 adet ile Ankara izledi. Daire sayısı en az olan kentler de sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Şırnak oldu.

TÜİK’e göre, belediyelerin verdiği yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5.5, yüzölçümü yüzde 5.1, değeri yüzde 34.1 ve daire sayısı yüzde 5.6 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı toplamında;

- Yapıların toplam yüzölçümü 169.9 milyon metrekare iken bunun 98.7 milyon metrekaresi konut, 38.3 milyon metrekaresi konut dışı ve 33 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

- Kullanma amacına göre 128.9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip olurken bunu 10.4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

- Yapı sahipliğine göre, özel sektör 146.6 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 19.8 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3.5 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre de, toplam 870 bin 501 dairenin 790 bin 942'sini özel sektör, 63 bin 906'sını devlet sektörü ve 15 bin 653'ünü yapı kooperatifleri aldı.

- Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28.2 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 15.2 milyon metrekare ile Ankara ve 9.1 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan kentler de sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

- Daire sayılarına göre, İstanbul 154 bin 740 adet ile en yüksek paya sahip oldu ve İstanbul'u 62 bin 194 adet ile Ankara ve 55 bin 940 adet ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan kentler de sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. (Tablo)