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Ruhani'den Avrupa'ya nükleer ziyareti

(Görüntü eklendi) Ekber Karabağ / Tahran, 2 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Mayıs ayında ayrıldığı İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek için Avrupa'ya gitti. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı...

Ruhani'den Avrupa'ya nükleer ziyareti

(Görüntü eklendi)

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Mayıs ayında ayrıldığı İran nükleer anlaşmasının geleceğini görüşmek için Avrupa'ya gitti.
Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Avusturya'ya hareketi öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda konuşan Ruhani, İran ile nükleer anlaşmayı devam etmek isteyen AB'nin önümüzdeki günlerde öneri paketini İran'a sunacağını söyledi.,
Avusturya ve ardından İsviçre'ye yapacağı ziyareti kapsamında İran nükleer anlaşmasının geleceğinin görüşüleceğini kaydeden Ruhani, "ABD'nin uluslararası kuralları hiçe sayarak anlaşmadan ayrılmasıyla Avrupa'yla müzakerelerin özel bir önemi var. AB üyeleri, ABD olmadan nükleer anlaşmanın sürdürülmesini istiyor. Herkes anlaşmanın korunmasının bölge ve dünyanın yararına olduğunu düşünüyor ve hep birlikte ABD'nin yaptığını kınıyor" dedi.
İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen ABD, İran'a yönelik  'tarihin en ağır yaptırımlarını' uygulayacağını bildirmişti. Anlaşmanın iptaline bağlı olarak İran'da son aylarda ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor. (Fotoğraflı)


Görüntü dökümü: 
Hasan Ruhani'nin nükleer anlaşması açıklamaları 

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