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Ruanda, Kayserili yatırımcıları bekliyor

KAYSERİ, () - RUANDA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti. Konuk Büyükelçi, Ruanda'nın küçük bir ülke olduğunu ama...

Ruanda, Kayserili yatırımcıları bekliyor

KAYSERİ, () - RUANDA Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti. Konuk Büyükelçi, Ruanda'nın küçük bir ülke olduğunu ama Doğu Afrika Birliği üyesi olduğu için burada yatırım yapan firmaların, etrafındaki 4 ülkeyi kapsayan 85 milyonluk nüfusa gümrüksüz bir şekilde mal satabileceklerini belirterek, Kayserili firmaları yatırım yapmaya davet etti.
Ruanda’nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza'nı Kayseri’de görmekten mutlu olduklarını söyleyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Şimdilik Kayseri’den üç üyemiz Ruanda’da ile ticaret yapıyor ama karşılıklı ziyaretlerle hem dış ticaret hacmimizin hem de bu firmalarımızın sayısının artacağına inanıyorum. Biz de oda olarak iki ülke arasındaki hem ticari hem de kültürel ilişkilerin gelişmesi adına üzerimizi düşeni yapmaya hazırız" dedi.
Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ise Kayseri ile Ruanda arasındaki ortak iş imkanlarını araştırmak ve Kayserili sanayicileri ülkesine davet etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayserili sanayicileri ülkesine yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi Nkurunzizaise, "Ruanda küçük bir ülke ama Doğu Afrika Birliği’ne üye olduğu için burada yatırım yapan firmalar, etrafındaki dört ülkeyi kapsayan 85 milyonluk nüfusa gümrüksüz bir şekilde mal satabilecek. Biz ülke olarak birçok ürünü ithal ediyoruz ve sizin iç piyasadaki ürünleriniz bizim ithal ettiğimiz ürünlerden çok daha ucuz. Ruanda’ya yatırıp yapıp orada üretim yaparsanız, hem siz kazanmış hem de biz kazanmış oluruz" dedi.

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