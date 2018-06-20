Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

İstanbul, 20 Haziran () - Ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşlarının, küresel ekonomide risk yaratmakta olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri...

Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

İstanbul, 20 Haziran () - Ekonomist Nouriel Roubini, ABD ve Çin arasında yükselen ticaret savaşlarının, küresel ekonomide risk yaratmakta olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var" uyarısında bulundu.
CNBC'ye konuşan Roubini, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari ortaklarına karşı düşmanca duruşu, ABD'nin Çin ve dünyanın geri kalalından ithalata gümrük tarifeleri uygulamasının Amerikan ekonomisi için risk yaratmakta olduğunu söyledi ve ekledi:
"Global ekonomiler birbirleri ile senkronize olarak büyüyorlardı ve bu hem iş dünyasının hem de tüketicilerin güvenini artırıyordu. Ancak sonra bu dinamik, Fed'in faiz artırımları ve Çin ile olası bir ticaret savaşının etkisiyle bozulmaya başladı."
Önce Euro Bölgesi'nde büyümenin yavaşladığını, bunu İngiltere ve Japonya'nın takip ettiğini belirten Roubini, "Global büyümenin iki önemli elemanı olarak ABD ve Çin kaldı. Şimdi de ABD ve Çin bir ticaret savaşının kıyısındalar. Gelişmekte olan piyasalarda global büyümede bir yavaşlamanın fiili işaretleri var ve Fed sıkılaştırmaya devam ediyor. Bu, bir derecede kırılganlık anı" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325