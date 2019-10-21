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Ross: Çin’le yapılacak anlaşma aceleye getirilmemeli
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’le yapılacak ticaret anlaşmasının Kasım ayında imzalanmasındansa “doğru” yapılması gerektiğini ve “aceleye” getirilmemesinin gerektiğini söyledi. Ross’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın...
EKONOMİ 21.10.2019, 15:46
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Çin’le yapılacak ticaret anlaşmasının Kasım ayında imzalanmasındansa “doğru” yapılması gerektiğini ve “aceleye” getirilmemesinin gerektiğini söyledi.
Ross’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın “ilk fazının” tamamladınığını ve Kasım ayında imzalanmasının kolay olduğunu söylemsi ardından geldi.
Trump, Çin ile görüşmelerde “kısmi” bir ticaret anlaşmasının hazırlandığını belirtirken, Çin’den gelen açıklamada iki ülkenin “nihai bir anlaşma için birlikte çalıştığı” duyurulmuştu.
Ross, Çinli teknoloji firması Huawei’ye uygulanan yaptırımlar ve Kasım ayının ortasında yürürlüğüe girecek olan ek gümrük vergilerinin “ilk faz” anlaşmasına dahil olmadığını ekledi.
Ross’un açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmanın “ilk fazının” tamamladınığını ve Kasım ayında imzalanmasının kolay olduğunu söylemsi ardından geldi.
Trump, Çin ile görüşmelerde “kısmi” bir ticaret anlaşmasının hazırlandığını belirtirken, Çin’den gelen açıklamada iki ülkenin “nihai bir anlaşma için birlikte çalıştığı” duyurulmuştu.
Ross, Çinli teknoloji firması Huawei’ye uygulanan yaptırımlar ve Kasım ayının ortasında yürürlüğüe girecek olan ek gümrük vergilerinin “ilk faz” anlaşmasına dahil olmadığını ekledi.
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