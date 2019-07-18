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Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi. Fox Business Network'te...

Ross: Çin ile yüzyüze görüşme olacağından hala emin değilim

İstanbul, 18 Temmuz () - ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD ile Çin arasında, ticaret anlaşmazlıklarını çözümlemek amacıyla bir "yüzyüze görüşme"nin olup olmayacağı konusunda "hala emin olmadığını" söyledi.
Fox Business Network'te soruları yanıtlayan Ross, herhangi bir ticaret anlaşmasına varmadan önce ABD ve Çin'in hala üzerinde çalışmaları gereken büyük konular olduğunu, bunlar arasında fikri mülkiyet hakkı hırsızlığı, yapısal reformlar ve sübvansiyonların bulunduğunu vurguladı.
Başkan Donald Trump da Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşmasına varılması için hala gidilmesi gereken uzun bir yol bulunduğunu ifade etmişti.
 

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