Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan 240 ay vade kampanyasına destek

İSTANBUL, () - GAYRİMENKUL sektöründe konut sahibi olmanın kolaylaştırılmasına yönelik başlatılan '20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi' kampanyasına bir destek de Rönesans Gayrimenkul Yatırım'dan geldi. İstanbul Maltepe'de hayata geçirdiği Piazza projesi ile Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 240 ay 0,79 vade oranıyla konut sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor.

Konut alımını kolaylaştıracak ve sektöre ivme kazandıracak tarihi kampanyaların birbiri ardına sıralandığı gayrimenkul sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Sektörün önde gelen büyük firmaları, 240 ay vade kampanyası için kolları sıvadı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım da Maltepe'de inşa ettiği karma kullanım projesi Piazza için 240 ay, 120 ay ve 60 ay vade seçeneği sunuyor.

Alışveriş, iş ve yaşamı bir arada sunan Piazza, adalar manzaralı 26 kata sahip 230 dairelik konut bloğu, bir ofis bloğu ve açık alanların yer aldığı alışveriş merkezinden meydana geliyor.

PEŞİNATLAR 22 BİN 550 TL'DEN, TAKSİTLER İSE 3 BİN 358 TL'DEN BAŞLIYOR

Piazza'da büyüklükleri 57 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 konut tipleri bulunuyor. 2018 yılı içerisinde teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları 451 bin TL'den başlıyor. Hazırlanan yeni kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat ile 60 ay vade farksız, 120 ay yüzde 0.45, 240 ay yüzde 0.79 vade oranları ile konut satışı yapılacak. Buna göre projede peşinatlar 22 bin 550 TL'den, taksitler ise 3 bin 358 TL'den başlıyor. Projede konut bedelinin tamamını peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 12 oranında indirim yapılıyor.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Hasan Şimşek, 240 ay vade kampanyasının 2017 yılında konut satışlarını hızlandırarak sektöre ivme kazandıracak bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, “20 yıl vade konut alıcılarının alım kararını doğrudan etkileyecek bir kampanya. Bu kampanya ödemelerini uzun vadeye yaymak isteyenler için bir fırsat olacaktır. Biz de Piazza projemiz için 60 ay vade farksız ödeme planından 120 ve 240 ay vade imkanına kadar farklı ödeme seçenekleri sunarak vatandaşlarımızın konut alımını kolaylaştırmayı amaçlıyoruzö dedi.

KDV İNDİRİMİ KONUT ALICILARI İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Konut alımlarında vergi düzenlemeleri ile ilgili olarak Şimşek, “Konut projelerinde yüzde 18 KDV'den yüzde 8'e düşürülen KDV indiriminin Eylül sonuna kadar uzatılması damga vergisinin kaldırılması gibi gelişmeler konut alıcıları için büyük avantaj sunuyor ö şeklinde konuştu.

PİAZZA'DA 5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Kolay ulaşım avantajı ve kesintisiz yaşam konsepti ile dikkat çeken Piazza'nın alışveriş merkezi ve ofis bölümünde ortalama 5 bin kişinin çalışacağı öngörülüyor. Bu bağlamda 230 konuta sahip projenin yüksek kira getirisi sayesinde yatırımcıları için oldukça karlı olacağı öngörülüyor. Kurumsal firmalara kiralanması planlanan Piazza'nın toplam 36 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. Ofis çalışanları dilerlerse alışveriş merkezi ve konut bloğuna kolaylıkla geçiş yapabilecekler. A+ sınıfı ofis bloğunda tek katta 3 bin 250 metrekareye varan kiralanabilir alan seçenekleri sunuluyor. Katlarda teras kullanımının da bulunduğu ofis bloğu aynı zamanda çevre dostu binalara verilen Leed Gold Sertifikası adayı.

DİREKT METRO BAĞLANTISI İLE HER YERE KOLAY ULAŞIM

Proje içerisinde yer alacak metro bağlantısı ile ulaşım yönünden oldukça rahat bir imkan sunan Piazza, Sabiha Gökçen Havaalanı'na 20 km, sahil yoluna 3 km mesafede konumlanıyor. E5 ulaşım hattı üzerinde yer alan Piazza, 2 bin 400 araçlık kapalı otoparkı ile ziyaretçilerine kolaylık sunuyor.