Romanya kamyon uzunluğunda Avrupa Konseyi ile anlaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Romanya yönetimi, daha uzun ve aerodinamik bir yapıya sahip olan kamyonların tanıtılabilmesi için kamyonların sahip olabileceği maksimum uzunluğa ilişkin yönergenin değiştirilmesi konusunda Avrupa Parlamentosu’yla anlaştı.

Romanya, söz konusu kamyonların daha fazla petrol tasarrufu yapacağını, şoförler için görünürlüğü, güvenliği ve rahatlığı arttıracağını ve yollardaki diğer araç kullanıcılarının güvenliğini yükselteceğini savunuyor.

Söz konusu anlaşmanın Konsey’deki üye yönetimlerin onayını alması beklenirken, Parlamento ve Konsey’de de resmi bir oylama yapılacak.