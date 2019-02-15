Rolls-Royce Emirates’ten motor siparişi aldı

(Sipariş adedi ve sipariş edilen motorun modeli düzeltildi)

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Rolls-Royce Perşembe günü yaptığı açıklamada Dubai merkezli Emirates Group ile 40 Airbus A330neo yolcu uçağı için Trent 7000 model uçak motoru siparişi aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Emirates’in ayrıca Trent XWB motorlu 30 adet Airbus A350 model uçak siparişi verdiği ve anlaşmaya Rolls-Royce uzun dönem teknik desteğinin de eklendiği belirtildi.

Rolls-Royce’un açıklamasında, şirketin Emirates’in 14 Airbus A380 uçağı için Trent 900 model motor teslim ederek, havacılık şirketinin Airbus A380 filosunun 33 adedinde Rolls-Royce parçaları kullanılacağı duyuruldu.

Rolls-Royce Başkanı Chris Cholerton, Airbus firmasının A380 modelini 2021 yılından sonra üretmeyeceğini duyurması üzerine, Emirates’in kalan 17 Airbus A380 uçağı için motor üreteceklerini açıkladı.

Cholerton, Emirates’in Rools-Royce ve Airbus ile ilişkilerini derinleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi, “ Airbus A330-900 ve Airbus A350-900 uçaklarının Emriates filosuna katılmasıyla firma en fazla sayıda Trent motor kullanan firmalara arasına girecek. Biz de Emirates ve onların müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.”