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Rolls-Royce Emirates’ten 7 bin motor siparişi aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Rolls-Royce Perşembe günü yaptığı açıklamada Dubai merkezli Emirates Group ile 40 Airbus A330neo yolcu uçağı için 7 bin Trent model uçak motoru siparişi aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada,...

Rolls-Royce Emirates’ten 7 bin motor siparişi aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Rolls-Royce Perşembe günü yaptığı açıklamada Dubai merkezli Emirates Group ile 40 Airbus A330neo yolcu uçağı için 7 bin Trent model uçak motoru siparişi aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Emirates’in ayrıca Trent XWB motorlu 30 adet Airbus A350 model uçak siparişi verdiği ve anlaşmaya Rolls-Royce uzun dönem teknik desteğinin de eklendiği belirtildi.
Rolls-Royce’un açıklamasında, şirketin Emirates’in 14 Airbus A380 uçağı için 900 adet motor teslim ederek, havacılık şirketinin Airbus A380 filosunun 33 adedinde Rolls Royce parçaları kullanılacağı duyuruldu.
Rolls-Royce Başkanı Chris Cholerton, Airbus firmasının A380 modelini 2021 yılından sonra üretmeyeceğini duyurması üzerine, Emirates’in kalan 17 Airbus A380 uçağı için motor üreteceklerini açıkladı.
Cholerton, Emirates’in Rools-Royce ve Airbus ile ilişkilerini derinleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi, “ Airbus A330-900 ve Airbus A350-900 uçaklarının Emriates filosuna katılmasıyla firma en fazla sayıda Trent motor kullanan firmalara arasına girecek. Biz de Emirates ve onların müşterilerine hizmet vermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.”

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