Roche satışları üçüncü çeyrekte 50.7 milyar euroya ulaştı
İlayda Kılıçay/ İstanbul, 17 Ekim () - Roche Holding AG, 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam satışlarının yüzde 10 artışla 50.7 milyar euroya ulaştığını bildirdi. Şirketin satışları, Aralık 2018'de 46.3 milyar euro olan toplam...
İlayda Kılıçay/ İstanbul, 17 Ekim () - Roche Holding AG, 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam satışlarının yüzde 10 artışla 50.7 milyar euroya ulaştığını bildirdi. Şirketin satışları, Aralık 2018'de 46.3 milyar euro olan toplam satış yılın başından itibaren 4.4 milyar euro arttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göra, İlaç satışları, Ocrevus, Hemlibra, Tecentriq ve Perjeta gibi son zamanlarda piyasaya sürülen ilaçlara olan yüksek taleple birlikte yüzde 12 arttı.
Roche CEO’su Severin Schwan, "Yeni tanıtılan ilaçlarımıza talep çok yüksek. Yeni hastalık alanlarında başarıyla ilerliyoruz ve ağır şartlarda daha fazla hastaya hizmet vermek için önemli yeni tedavi seçenekleri sunuyoruz. Bu yılın ardından da büyümeye devam edeceğimize eminim" dedi.
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