Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

İstanbul, 9 Mayıs () - Roche İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Mayıs 2019 itibarıyla Dr. Natasa Klicko atandı.

Roche İlaç Türkiye genel müdürlük görevinden önce son olarak Roche Slovakya’nın Genel Müdürlüğünü yapan Klicko, kariyerine 1998’de AstraZeneca’da Ürün Müdürü olarak başladı. Ardından şirkette Genel Müdür Vekilliği, Pazarlama Müdürlüğü ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenen Dr. Klicko, daha sonra da Sanofi’de sırasıyla Ticari Direktörlük ve Adriyatik Ülkeleri Genel Müdürlüğü & Orta ve Doğu Avrupa Onkoloji Birimi Başkanlığı yaptı. Klicko 2016 yılında Roche ailesine katıldı ve üç seneden fazla bir süre şirketin Slovakya operasyonunda çalışmalar yaptı. (Fotoğraflı)