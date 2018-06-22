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RK/Torlak: Patates soğan gelişmeleri hassasiyetle takip ediliyor

İstanbul, 22 Haziran () - Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, patates ve soğan fiyatlarındaki gelişmeler konusunun gündemlerinde olduğunu, "hassasiyetle takip edildiğini" açıkladı. Prof. Torlak'ın, Rekabet Kurumu internet...

RK/Torlak: Patates soğan gelişmeleri hassasiyetle takip ediliyor

İstanbul, 22 Haziran () - Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, patates ve soğan fiyatlarındaki gelişmeler konusunun gündemlerinde olduğunu, "hassasiyetle takip edildiğini" açıkladı.
Prof. Torlak'ın, Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle:
"Son günlerde basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumlardan, ülkemizdeki patates ve soğan fiyatlarının önemli bir artış eğiliminde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın bu konuya ilişkin çalışma yürüttüğü bilgisi verilmiş ve bu artışın gerekçelerinin araştırıldığı vurgulanmıştır. Bahsi geçen konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Rekabet Kurumu’nun da gündeminde olup hassasiyetle takip edilmektedir."

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