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RK: Türk Telekomünikasyon hakkında soruşturma açıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Mart () - Rekabet Kurulu (RK), Türk Telekomünikasyon A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet Kurulu'nun resmi web sitesindeki bilgilendirme şöyle; "Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit...

RK: Türk Telekomünikasyon hakkında soruşturma açıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 18 Mart () - Rekabet Kurulu (RK), Türk Telekomünikasyon A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet Kurulu'nun resmi web sitesindeki bilgilendirme şöyle; "Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, perakende sabit geniş bant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 28.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 19-10/112-M sayı ile karar verdi."

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