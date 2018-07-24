RK: Oba Makarnacılık'tan Pasta World'e pay devri onaylandı

İstanbul, 24 Temmuz () - Rekabet Kurulu (RK), Oba Makarnacılık'ın belli oranda payının Pasta World Limited tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayımlanan kararına göre, Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.’nin belli oranda payının Venture Capital Bank B.S.C. ve First Energy Bank B.S.C’nin ortak girişimi olan Pasta World Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

